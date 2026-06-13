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تصاویر متفاوت از آماده سازی کربلا برای مراسم خاص روز عاشورا + عکس

تصاویر متفاوت از آماده سازی کربلا برای مراسم خاص روز عاشورا + عکس
کد خبر : 1798268
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همزمان با فرارسیدن آیین باشکوه پیاده‌روی طویریج، صحن و سرای حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام رنگ و بوی میزبانی گرفته است.

خادمان حرم با شور حسینی در تدارک پذیرایی از میلیون‌ها عاشقی هستند که با پای پیاده، ندای «یا حسین» سر می‌دهند.

مراسم دسته طویریج، بزرگترین مراسم عزای حسینی در روز عاشورا در جهان خوانده شده و همچنین گفته شده که این آیین از بزرگترین تجمعات بشری در جهان است.جمعیتی چندمیلیونی از عراق و خارج آن که بخش قابل توجهی ایرانی هستند، در مراسم عزای طویریج شرکت می‌کنند.

تصاویر متفاوت از آماده سازی کربلا برای مراسم خاص روز عاشورا + عکس

تصاویر متفاوت از آماده سازی کربلا برای مراسم خاص روز عاشورا + عکس

تصاویر متفاوت از آماده سازی کربلا برای مراسم خاص روز عاشورا + عکس

تصاویر متفاوت از آماده سازی کربلا برای مراسم خاص روز عاشورا + عکس

تصاویر متفاوت از آماده سازی کربلا برای مراسم خاص روز عاشورا + عکس

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