جنجال در مراسم افتتاحیه جام جهانی؛ شکیرا یا بدل ونزوئلایی؟
مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار بود نقطه شروعی باشکوه برای بزرگترین رویداد فوتبال جهان باشد، با جنجال و حاشیه همراه شد.
در حالی که انتظار میرفت مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش ستارگان موسیقی جهان همراه باشد، اجرای شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی در این مراسم، به جای تحسین، با شک و تردید هواداران مواجه شد.
شکیرا که قرار بود همراه با برنا بوی، ستاره نیجریهای، لحظات بهیادماندنیای را برای هواداران فوتبال در سراسر جهان رقم بزند، با عینک دودی روی صحنه ظاهر شد و همین موضوع به همراه تفاوتهایی در حرکات و ظاهرش، گمانهزنیهایی را درباره هویت واقعی اجراکننده ایجاد کرد.
بلافاصله پس از این اجرا، شبکههای اجتماعی ورزشی و عمومی با موجی از نظرات و میمهای مختلف مواجه شدند. بسیاری از هواداران فوتبال و موسیقی ابراز کردند که اجراکننده شباهت کاملی به شکیرای واقعی ندارد و حتی برخی احتمال دادند که این یک بدل باشد.
این در حالی است که در ماههای اخیر، یک بدل ونزوئلایی به نام «شاکیبکا» به دلیل شباهت بسیار زیاد به شکیرا در آمریکای لاتین مشهور شده و بارها به اشتباه به جای خواننده اصلی گرفته شده است.
هنوز شکیرا و تیم رسانهای او هیچ واکنشی به این جنجال نشان ندادهاند. این در حالی است که مراسم افتتاحیه جام جهانی باید بدون حاشیه و با تمرکز بر جشن فوتبال جهان برگزار میشد.
این اتفاق در حالی رخ داد که مکزیک به عنوان یکی از کشورهای میزبان، با پیروزی چشمگیر خود در ورزشگاه آزتکا، شروعی طوفانی برای «جام جهانی خودش» داشت و سزار مونتس نیز با دریافت کارت قرمز، خبری ناخوشایند برای تیم ملی مکزیک رقم زد.
به نظر میرسد حواشی مراسم افتتاحیه، حداقل در کوتاهمدت، تحتالشعاع رقابتهای ورزشی قرار گرفته است، هرچند که هواداران فوتبال قطعاً منتظر پاسخ رسمی شکیرا به این شایعات خواهند ماند.