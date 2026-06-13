هشدار نسبت به خرید دارو از سایتها
سازمان غذا و دارو فروش اینترنتی دارو و مکمل را غیرمجاز دانست و نسبت به خرید از سایتها هشدار داد.
سعید مهرزادی، سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، با تاکید بر خطرات تهیه فرآوردههای سلامت محور از پلتفرمهای غیرمجاز، آخرین ضوابط و محدودیتهای فروش اینترنتی در این حوزه را تشریح کرد.
وی با اشاره به پایش مستمر فضای مجازی و سکوهای اینترنتی اظهار داشت: سازمان غذا و دارو تا این لحظه به هیچ وبسایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی، مجوز فروش دارو و مکمل را نداده است. بر اساس قوانین جاری، عرضه هرگونه محصول سلامتمحور که خارج از زنجیره رسمی داروخانهها صورت گیرد، به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد.
سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو ضمن توصیه اکید به عموم مردم برای حفظ سلامت خود، تصریح کرد: مردم عزیز به هیچ عنوان نباید دارو و مکملهای مورد نیاز خود را از سایتهای اینترنتی خریداری کنند. تنها مرجع رسمی و ایمن برای تهیه این اقلام، مراجعه حضوری به داروخانههاست تا اصالت و سلامت کالا تحت نظارت مسئول فنی تضمین شود.
وی در خصوص فعالیت وبسایتهای دارای مجوز متعلق به داروخانهها تبیین کرد که در حال حاضر برخی از داروخانهها صرفاً برای فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و مکملهای تولید داخل که دارای مجوزهای لازم هستند، تاییدیه فعالیت در فضای مجازی را دریافت کردهاند. اما این مجوز به هیچ وجه شامل دارو نمیشود.
مهرزادی خاطرنشان کرد: موضوع فروش آنلاین دارو به دلیل حساسیتهای بالای ایمنی و سلامت، در دست بررسی کارشناسی است. ما در حال تدوین و بررسی ضوابط دقیقی هستیم تا در صورت رسیدن به نتایج مثبت و اطمینان از حفظ سلامت مصرفکننده، شرایط فروش اینترنتی دارو از طریق داروخانهها را فراهم و دستورالعملهای لازم را به سراسر کشور ابلاغ کنیم. تا آن زمان، هرگونه فروش دارو در بستر اینترنت غیرقانونی است.
بر اساس این گزارش، رعایت دقیق این ضوابط برای صیانت از سلامت جامعه ضروری است و شهروندان باید نسبت به عواقب خرید دارو از منابع نامعتبر هوشیار باشند.