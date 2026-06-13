۸ عطر مناسب تابستان را بشناسید
در روزهای گرم، بهتر است رایحههای سنگین و ادویهای زمستانی کنار گذاشته شوند و سراغ نتهای روشن، خنک، گلی و استوایی برویم؛ رایحههایی که برای سفرهای ساحلی، روزهای آفتابی و شبهای گرم تابستانی مناسبترند.
با نزدیک شدن تابستان، انتخاب یک عطر تازه و سبک میتواند حالوهوای فصل را کامل کند. کارشناسان عطر میگویند در روزهای گرم، بهتر است رایحههای سنگین و ادویهای زمستانی کنار گذاشته شوند و سراغ نتهای روشن، خنک، گلی و استوایی برویم؛ رایحههایی که برای سفرهای ساحلی، روزهای آفتابی و شبهای گرم تابستانی مناسبترند.
مرکبات؛ رایحهای روشن و انرژیبخش
رایحههایی مانند پرتقال، لیمو، گریپفروت و ترنج از محبوبترین انتخابهای تابستانی هستند. جویس بارنز، مدیر عملیاتی برند توکا (TOCCA)، به Real Simple میگوید عطرهای سبک و درخشان در تابستان عملکرد خوبی دارند، چون نتهایی مانند لیمو، پرتقال و برگاموت حس انرژی و طراوت ایجاد میکنند.
به گفته او، رایحههای مرکباتی برای استفاده روزانه انتخاب خوبی هستند و میتوانند حس سرزندگی را در طول روز حفظ کنند. ترکیب مرکبات با نتهای گلی سبک، مثل فریزیا سفید یا یاس، یکی از ترکیبهای محبوب تابستانی است.
نارگیل؛ حس ساحل و تعطیلات استوایی
اگر برنامه تابستانی شما شامل سفر ساحلی نیست، رایحه نارگیل میتواند همان حس آفتاب، ساحل و تعطیلات استوایی را تداعی کند. نت نارگیل معمولاً بویی شیرین، کرمی و نرم دارد و وقتی با رایحههای گلی ترکیب میشود، حالتی سبک، زنانه و تابستانی پیدا میکند.
در روزهای گرم، ماندگاری عطر ممکن است کمتر شود. ارین بانز، تولیدکننده محتوای حوزه عطر، توصیه میکند اگر عطرتان لوسیون بدن همبو دارد، برای افزایش ماندگاری، عطر و لوسیون را با هم استفاده کنید.
یاس؛ رایحهای تازه، زنانه و تابستانی
یاس یکی از رایحههای اصلی فصل تابستان است. جویس بارنز میگوید نت یاس انرژیبخش، تازه و نشاطآور است. این رایحه گلی، شیرین و زنانه، بهویژه برای کسانی مناسب است که در گرما به دنبال عطری سبک اما محسوس هستند.
ارین بانز میگوید در روزهای گرم، بیشتر سراغ رایحههایی میرود که به اندازه کافی تازه باشند و معمولاً نتهای گلی سفید و کرمی مانند یاس یا مریم را انتخاب میکند.
گاردنیا؛ بوی گلهای تازه در روزهای گرم
تابستان فصل شکوفهها و گلهای تازه است و گاردنیا یکی از رایحههایی است که این حس را بهخوبی منتقل میکند. نت گاردنیا معمولاً بویی قوی، گلی و زنانه دارد و برای کسانی مناسب است که دوست دارند در روزهای گرم، عطری شاداب و گلمحور داشته باشند.
اگر از رایحههای کاملاً گلی و پررنگ لذت میبرید، عطرهایی با نت گاردنیا میتوانند انتخابی مناسب برای تابستان باشند.
چوب صندل؛ گرم، منعطف و مناسب ترکیب با رایحههای تابستانی
چوب صندل یکی از نتهای بسیار منعطف در عطرسازی است و با ترکیبهای مختلف بهخوبی هماهنگ میشود. برای تابستان، نوع نرمتر، آبیتر یا چوبیتر چوب صندل میتواند رایحهای گرم اما تازه ایجاد کند.
این نت بسته به ترکیب عطر میتواند حالوهوایی مردانه یا زنانه داشته باشد. ارین بانز درباره یکی از عطرهای دارای این نت میگوید رایحهای شبیه نسیم خنک دریا، نمک دریا و گلهای استوایی سبک دارد و هنگام استفاده از آن میتواند گرمای شن و خنکی نسیم ساحل را روی پوست خود تصور کند.
ختمی؛ رایحهای شیرین، گلی و استوایی
ختمی یا هیبیسکوس برای کسانی مناسب است که میخواهند حالوهوای جزیرههای گرمسیری را در عطر خود داشته باشند. این نت معمولاً رایحهای شیرین، گلی و استوایی دارد و میتواند میان عطرهای میوهای، گلی و ساحلی تعادل ایجاد کند.
برای افزایش ماندگاری عطرهای دارای نت ختمی در گرما، ارین بانز پیشنهاد میکند علاوه بر پوست، مقدار کمی عطر را از فاصله مناسب روی لباس اسپری کنید. البته باید مراقب بود که عطر از فاصله نزدیک روی لباس پاشیده نشود تا لکه ایجاد نکند.
عنبر؛ انتخابی گرم برای شبهای تابستانی
اگر برای قرار شبانه، مهمانی یا عروسی تابستانی به دنبال عطری متفاوت هستید، نت عنبر میتواند انتخاب مناسبی باشد. جویس بارنز میگوید شبها دوست دارد سراغ عطرهایی برود که کمی ادویهایتر، چوبیتر و دارای رایحه عنبر باشند.
عنبر معمولاً حس گرما، عمق و جذابیت بیشتری به عطر میدهد. ترکیب آن با زعفران، یاس، چوب یا گلهای سفید میتواند برای شبهای تابستانی انتخابی شیک و ماندگار باشد.
فریزیا؛ رایحهای شاداب و گلی برای روزهای مرطوب
فریزیا یکی از رایحههای گلی و تازهای است که بهخوبی با فصل تابستان هماهنگ میشود. این نت بویی لطیف، تمیز و شاداب دارد و وقتی با مرکباتی مانند برگاموت (ترنج) یا لیمو ترکیب شود، حس خنکی و درخشندگی بیشتری پیدا میکند.
جویس بارنز درباره یکی از عطرهای دارای فریزیا میگوید در روزهای گرم و مرطوب، عطری سبک، درخشان و تازه میخواهد تا احساس طراوت کند و فریزیا دقیقاً چنین نقشی را ایفا میکند.
چرا برخی عطرها در گرما بهتر عمل میکنند؟
کارشناسان توضیح میدهند که گرمای هوا باعث تبخیر سریعتر مولکولهای معطر میشود. به همین دلیل رایحههای سبک، مرکباتی و گلی در تابستان بهتر پخش میشوند و حس طراوت بیشتری ایجاد میکنند؛ در حالی که عطرهای بسیار سنگین و شرقی ممکن است در هوای گرم بیش از حد غلیظ و آزاردهنده به نظر برسند.