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خرید آپارتمان ۳ خوابه در پاسداران چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول

خرید آپارتمان ۳ خوابه در پاسداران چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول
کد خبر : 1798061
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بازار مسکن پاسداران این روزها یکی از مهم‌ترین و پرتقاضاترین بازارهای ملکی در شمال تهران به شمار می‌رود، و به‌ دلیل موقعیت مکانی ممتاز، دسترسی مناسب، بافت شهری منظم، هم برای سکونت و هم برای سرمایه‌گذاری مورد توجه خریداران قرار گرفته است.

طبق آخرین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در پاسداران به شرح زیر می‌باشد:

یک واحد ۱۳۷ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲، با قیمت ۶۹ میلیارد تومان برای فروش فایل شده است. همچنین، واحدی ۱۲۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۰، با قیمت ۴۸ میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

واحد دیگری، به متراژ ۱۸۰ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷، با قیمت ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین، یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، در این منطقه ۵۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.

خرید آپارتمان ۳ خوابه در پاسداران چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول

منبع اقتصادآنلاین
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