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سایر رسانه‌ها ۲۳ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸:۳۹

خرید آپارتمان ۳ خوابه در پاسداران چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول

بازار مسکن پاسداران این روزها یکی از مهم‌ترین و پرتقاضاترین بازارهای ملکی در شمال تهران به شمار می‌رود، و به‌ دلیل موقعیت مکانی ممتاز، دسترسی مناسب، بافت شهری منظم، هم برای سکونت و هم برای سرمایه‌گذاری مورد توجه خریداران قرار گرفته است.