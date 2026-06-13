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ثروت جوشکار ایلان ماسک به یک میلیون دلار رسید

ثروت جوشکار ایلان ماسک به یک میلیون دلار رسید
کد خبر : 1798059
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خوان هرناندز، جوشکار اسپیس‌ایکس، با سهام اهدایی و خریدهای مداوم به بیش از یک میلیون دلار دارایی رسید.

خوان هرناندز، مردی که از مکزیک به آمریکا رفت و در اسپیس‌ایکس به‌عنوان جوشکار با دستمزد ساعتی ۲۸ دلار کار می‌کرد، حالا به یک میلیونر تبدیل شده است؛ مسیری که بیش از هر چیز از نظم، تداوم و صبر مالی او خبر می‌دهد.

بر اساس گزارش حساب بول تئوری در ایکس، اسپیس‌ایکس در سال ۲۰۱۵ زمانی که هرناندز به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار شد، ۱۰ هزار دلار سهام به او داد و او طی ۱۰ سال بعد، با هر حقوقی که می‌گرفت، باز هم سهام بیشتری خرید. این تصمیم پیوسته در طول زمان، در کنار رشد ارزش شرکت، دارایی او را به سطحی رسانده که اکنون از مرز یک میلیون دلار گذشته است.

شرکت فضایی ایلان ماسک امروز به‌صورت رسمی وارد بازار بورس آمریکا شد. در حال حاضر، سهام اسپیس‌ با نماد SPCX با قیمت ۱۶۷ دلار معامله می‌شود و همین موضوع باعث شده ارزش سهام هرناندز بیش از یک میلیون دلار باشد.

داستان هرناندز نمونه‌ای از این است که چگونه مشارکت در مالکیت یک شرکت، حتی برای یک کارگر فنی با دستمزد ساعتی، می‌تواند در بلندمدت نتیجه‌ای چشمگیر داشته باشد.

 

منبع زومیت
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