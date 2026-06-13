قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
1,426,000,000
|
838,588,000
|
سهند E اتوماتیک
|
1,785,000,000
|
1,080,927,000
|
اطلس S
|
1,358,000,000
|
803,585,000
|
اطلس GL
|
1,388,000,000
|
843,295,000
|
اطلس G
|
1,495,000,000
|
889,288,000
|
اطلس اتوماتیک
|
1,775,000,000
|
1,199,400,000
|
ساینا S
|
1,287,000,000
|
722,854,000
|
ساینا دوگانه سوز
|
1,383,000,000
|
808,515,000
|
ساینا اتوماتیک
|
ناموجود
|
توقف تولید
|
کوییک RS
|
1,260,000,000
|
779,200,000
|
کوییک S
|
1,253,000,000
|
732,780,000
|
کوییک GX
|
1,275,000,000
|
829,400,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
1,268,000,000
|
797,831,000
|
کوییک GXR
|
1,290,000,000
|
825,911,000
|
شاهین GL
|
1,960,000,000
|
1,119,300,000
|
شاهین G (سانروف)
|
2,114,000,000
|
1,144,900,000
|
شاهین اتوماتیک G
|
2,385,000,000
|
1,267,600,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
2,650,000,000
|
1,561,100,000
|
پارس نوآ
|
2,260,000,000
|
1,256,400,000
|
سایپا 151 GX
|
1,105,000,000
|
توقف فروش
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
1,117,000,000
|
868,000,000
|
زامیاد اکستند EX
|
2,064,000,000
|
1,799,000,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
1,939,000,000
|
1,899,000,000
|
کارون
|
2,690,000,000
|
1,550,700,000
|
چانگان EADO برقی
|
2,820,000,000
|
1,552,900,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
4,490,000,000
|
3,304,000,000
|
چانگان CS55
|
5,880,000,000
|
2,343,900,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
5,450,000,000
|
3,792,000,000
|
روئوه ERX5
|
ناموجود
|
2,164,000,000
|
سیتروئن C3-XR
|
4,030,000,000
|
1,668,000,000