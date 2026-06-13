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قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1797953
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۳ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۲۳ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,788,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

2,078,100

درهم امارات

490,850

پوند انگلیس

2,407,400

لیر ترکیه

39,100

فرانک سوئیس

2,253,000

یوان چین

265,900

ین ژاپن

 1,122,560

وون کره جنوبی

1,169

دلار کانادا

1,288,300

دلار استرالیا

1,258,800

دلار نیوزیلند

1,040,900

دلار سنگاپور

1,397,600

روپیه هند

18,830

روپیه پاکستان

6,511

دینار عراق

1,404

پوند سوریه

15,682

افغانی

28,286

کرون دانمارک

277,900

کرون سوئد

189,000

کرون نروژ

189,300

ریال عربستان

480,080

ریال قطر

512,514

ریال عمان

4,679,900

دینار کویت

5,880,947

دینار بحرین

4,777,636

رینگیت مالزی

443,400

بات تایلند

54,610

دلار هنگ کنگ

230,000

روبل روسیه

24,940

منات آذربایجان

1,060,870

درام ارمنستان

5,270

لاری گرجستان

680,700

سوم قرقیزستان

20,610

سامانی تاجیکستان

193,054

منات ترکمنستان

514,000
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