قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۳ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
173,263,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
170,953,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
231,015,000
|
طلای دست دوم
|
170,952,160
|
آبشده کمتر از کیلو
|
751,540,000
|
مثقال طلا
|
750,450,000
|انس طلا
|
4,219.32
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,783,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,727,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
922,500,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
511,500,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,720,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|760,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
88,890,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,890,000
|
حباب نیم سکه
|
59,790,000
|
حباب ربع سکه
|
92,370,000
|
حباب سکه گرمی
|
57,200,000