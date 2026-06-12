قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۲ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
178,669,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
176,287,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
238,223,000
|
طلای دست دوم
|
176,287,040
|
آبشده کمتر از کیلو
|
774,960,000
|
مثقال طلا
|
773,950,000
|انس طلا
|
4,170.62
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,829,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,766,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
929,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
528,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,760,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
88,890,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,890,000
|
حباب نیم سکه
|
59,790,000
|
حباب ربع سکه
|
92,370,000
|
حباب سکه گرمی
|
57,200,000