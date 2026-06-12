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قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1797639
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۲۲ خرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

178,669,000

طلای 18 عیار / 740

176,287,000

طلای ۲۴ عیار

238,223,000

طلای دست دوم

176,287,040

آبشده کمتر از کیلو

774,960,000

مثقال طلا

773,950,000
انس طلا

4,170.62

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,829,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,766,900,000

نیم سکه تک فروشی

929,000,000

ربع سکه تک فروشی

528,000,000

سکه گرمی تک فروشی

272,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,760,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 880,000,000

ربع سکه (قبل 86)

460,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

88,890,000

حباب سکه بهار آزادی

29,890,000

حباب نیم سکه

59,790,000

حباب ربع سکه

92,370,000

حباب سکه گرمی

57,200,000
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