افرادی که شادترین روابط را دارند، اغلب به جای «دوستت دارم» این جمله را میگویند
«دوستت دارم»؛ گرچه این دو کلمه بیشترین کاربرد را در یک رابطه عاشقانه دارد، اما برای حفظ یک رابطه عاشقانه کافی نیست.
در هیاهوی دنیای مدرن، عشق تنها یک احساسِ گذرا نیست، بلکه انتخابی آگاهانه و روزانه است که بیش از هفتاد درصد زوجهای موفق بر آن صحه میگذارند. در حالی که «دوستت دارم» کلماتی شیرین است، اما گاهی در تکرار، معنای عمیق خود را از دست میدهد. برای اثبات واقعیِ عشق، باید فراتر از کلمات رفت و با عباراتی که بوی حمایت، امنیت و تعهد میدهند، به قلب شریک زندگی نفوذ کرد. در این گزارش، به سراغ یک عبارت جادویی رفتهایم که بیش از هر ادعای عاشقانهای، قدرت ترمیم و تقویت یک رابطه را دارد.
من کنارتم
عبارت قدیمی «من کنارتم» عبارتی است که اغلب توسط زوجهای فوقالعاده خوشبخت استفاده میشود.
چرا این کلمه قدیمی اینقدر قدرتمند است؟ چون تنها چیزی که ما میخواهیم این است که کسی حتی در تاریکترین ساعات زندگیمان در کنارمان باشد، تا وقتی بیشترین نیاز را داریم صبور و مهربان باشد. این عبارت واضح است. به شما این فرصت را میدهد که پشت کلمات خود بایستید. این عبارت به شما اجازه میدهد اعمالتان به جای شما صحبت کنند. گفتن «من کنارت هستم» راهی عالی برای نشان دادن عشقتان به کسی است که دوستش دارید.
این عبارت همچنین به طرف مقابل این امکان را میدهد که بداند شما واقعاً و واقعاً او را میبینید و بارها و بارها او را انتخاب خواهید کرد، مهم نیست گذشتهاش چه باشد - این اعمال بیش از هر «دوستت دارم» دیگری میتواند معنی داشته باشد.
گفتن «من در کنارت هستم» به این معنی است که شما مایل به انجام کاری هستید که یک رابطه نیاز دارد.
این جمله میگوید وقتی شریک زندگیتان نمیتواند روی پای خود بایستد، میتوان به شما تکیه کرد. این عبارت، دادن است نه گرفتن.
مطمئناً، «دوستت دارم» روش دیگری برای گفتن «تو مرا خوشحال میکنی» است اما «من در کنارت هستم» روش دیگری برای گفتن «من آمادهام هر کاری که لازم است انجام دهم تا تو را خوشحال کنم» است. این تفاوت بین لذت بردن از یک باغ و موافقت برای کمک به مراقبت از آن هر روز است. هر دو به روش خود ارزش ایجاد میکنند، اما مورد دوم در نهایت کارهای بسیار بیشتری انجام خواهد داد.
در کنار هم بودن نیز همان چیزی است که تحقیقات روانشناس مشهور آمریکایی، دکتر جان گاتمن، به عنوان پایه و اساس روابط پایدار شناسایی کرده است. چارچوب «تلاش برای ارتباط» او نشان داده است زوجهایی که به درخواستهای کوچک یکدیگر برای توجه - به جای نادیده گرفتن آنها - توجه میکنند، ۸۶ درصد مواقع در کنار هم میمانند.
صرف نظر از نیت، کلمات «من آنجا برای تو هستم» اگر آنها را با رفتارتان تأیید نکنید، توخالی و بیارزش هستند. میتوانید عشق خود را از قله کوهها فریاد بزنید، اما اگر اعمال شما آن عشق را منعکس نکنند، غرق خواهید شد. عشق واقعی در لحظات غیر رمانتیک ساخته میشود. عشق واقعی در مورد تعهد و انتخاب است. عشق واقعی در مورد حضور و بودن در کنار هم است، حتی زمانی که راحتتر است که حضور نداشته باشید.