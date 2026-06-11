ارزش مالی تیم‌های گروه جام جهانی ۲۰۲۶ تفاوتی چشمگیر را نشان می‌دهد؛ آرژانتین با ۷۸۲ میلیون یورو گران‌ترین تیم این گروه است، در حالی که اردن با ۲۱ میلیون یورو کم‌ارزش‌ترین تیم محسوب می‌شود. الجزایر و اتریش نیز به ترتیب با ۳۵۷ و ۲۴۲ میلیون یورو در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ آماری که از شکاف قابل توجه قدرت اقتصادی و فوتبالی میان مدعیان و دیگر تیم‌های این گروه حکایت دارد.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/