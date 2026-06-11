خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1797185
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۱ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,785,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

2,063,100

درهم امارات

486,120

پوند انگلیس

2,392,100

لیر ترکیه

38,700

فرانک سوئیس

2,236,400

یوان چین

263,500

ین ژاپن

 1,112,290

وون کره جنوبی

1,179

دلار کانادا

1,282,000

دلار استرالیا

1,253,800

دلار نیوزیلند

1,039,300

دلار سنگاپور

1,386,500

روپیه هند

18,770

روپیه پاکستان

6,443

دینار عراق

1,389

پوند سوریه

15,525

افغانی

27,996

کرون دانمارک

275,900

کرون سوئد

188,300

کرون نروژ

189,300

ریال عربستان

475,500

ریال قطر

507,014

ریال عمان

4,634,800

دینار کویت

5,813,447

دینار بحرین

4,731,636

رینگیت مالزی

438,800

بات تایلند

54,260

دلار هنگ کنگ

227,700

روبل روسیه

24,750

منات آذربایجان

1,050,670

درام ارمنستان

4,840

لاری گرجستان

673,800

سوم قرقیزستان

20,410

سامانی تاجیکستان

190,354

منات ترکمنستان

508,800
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی