اکنون زمان مناسبی برای خرید طلاست؟

نادر بذرافشان درباره آخرین وضعیت معاملاتی در بازار طلا گفت: کاهش تقاضا و رکود حاکم بر بازار موجب شده قیمت طلا در ایران پایین‌تر از نرخ‌های جهانی معامله شود و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نیز از تداوم ثبات نسبی حکایت دارد.

وی اظهار کرد: طی یک هفته گذشته بازارهای جهانی طلا با کاهش قابل توجه قیمت مواجه بودند و بهای هر اونس طلا از ابتدای هفته گذشته تاکنون حدود ۱۷۳ دلار کاهش یافته و طبیعی است که این روند بر بازار داخلی نیز اثرگذار باشد اما همواره باید توجه داشت که بازار طلای ایران به طور کامل همسو با بازارهای جهانی حرکت نمی‌کند و عوامل داخلی نیز در تعیین قیمت‌ها نقش مهمی دارند.

بذرافشان افزود: در شرایطی که بازار جهانی با افت قیمت روبه‌روست، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا حدودی مانع از انعکاس کامل این کاهش در بازار داخلی شد به طوری که از ابتدای هفته تاکنون نرخ ارز حدود پنج هزار تومان افزایش یافته و همین موضوع باعث شد کاهش قیمت طلا در بازار ایران کمتر از افت ثبت‌شده در بازارهای جهانی باشد.

قیمت طلا در داخل پایین تر از نرخ جهانی است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در حال حاضر قیمت طلا در بازار داخلی همچنان پایین‌تر از نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود و هر گرم طلا حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کمتر از ارزش جهانی معامله می‌شود. یکی از دلایل اصلی این موضوع رکود عمیق حاکم بر بازار و کاهش تقاضاست؛ شرایطی که طی یک سال گذشته فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی تصریح کرد: متأسفانه در یک سال گذشته واحدهای تولیدی طلا و جواهر با کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی تولید مواجه بوده‌اند که علت اصلی آن افت تقاضا و رکود در بازار است. این شرایط موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی خود مواجه شوند.

تغییر رفتار خریداران بزرگ طلا، بازار جهانی را تغییر داده است

بذرافشان درباره دلایل کاهش قیمت جهانی طلا گفت: بخشی از این روند به تغییر رفتار خریداران بزرگ جهانی بازمی‌گردد. چین که همواره یکی از بزرگ‌ترین خریداران طلا در جهان به شمار می رفت، در دو ماه گذشته خریدهای خود را متوقف کرده بود. همچنین برخی کشورهای عربی نیز به دلیل ابهام در شرایط اقتصادی آینده و نگرانی از تحولات بازار انرژی، خرید طلا را به تعویق انداختند و تلاش کردند ذخایر ارزی خود را حفظ کنند.

وی افزود: توقف خرید از سوی این بازیگران مهم موجب شد قیمت جهانی طلا از سطوح بالاتر به تدریج کاهش یابد. البته طی دو هفته اخیر چین بار دیگر خرید طلا را از سر گرفته و برخی کشورهای عربی نیز به تدریج وارد بازار شده‌اند که این موضوع می‌تواند بر روند آتی قیمت‌ها تأثیرگذار باشد.

طلا از رقابت قیمتی با بازارهای موازی جا مانده است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به شرایط بازار داخلی اظهار کرد: از ابتدای امسال و در حالی که بسیاری از بازارها از جمله مسکن، خودرو و سایر کالاها تحت تأثیر تورم افزایش قیمت داشته‌اند، بازار طلا نه تنها رشد قابل توجهی را تجربه نکرده بلکه در مقاطعی با کاهش قیمت نیز مواجه بوده است. این موضوع از یک سو ناشی از افت قیمت‌های جهانی و از سوی دیگر نتیجه ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است.

بذرافشان افزود: بانک مرکزی در هفته‌های گذشته توانسته نرخ ارز را در محدوده نسبتاً باثباتی مدیریت کند و همین موضوع به آرامش بازار طلا کمک کرده است. البته در روزهای اخیر شاهد افزایش محدود نرخ ارز بوده‌ایم، اما در مجموع بازار ارز نسبت به گذشته از ثبات بیشتری برخوردار است.

کاهش خرید طلا از سوی خانوارها

بذرافشان در بیان وضعیت تقاضا در بازار طلا، آن را مرتبط با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ارزیابی کرد و گفت: کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده تقاضا برای مصنوعات طلا کاهش یابد. از سوی دیگر، صنف طلا و جواهر طی ماه‌های اخیر تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و رکود بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است.

این مقام صنفی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی با هزینه‌های سنگین اجاره، حقوق کارکنان و سایر مخارج جاری مواجه هستند و تداوم رکود می‌تواند مشکلات این بخش را تشدید کند. به همین دلیل رونق بازار و بازگشت تقاضا برای فعالان این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بازار در محدوده باثبات قرار دارد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره توصیه به خریداران اظهار کرد: با توجه به کاهش قابل توجه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و ثبات نسبی بازار، مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به خرید اقدام کنند. در شرایط فعلی انتظار کاهش چشمگیر دیگری در قیمت‌ها وجود ندارد و بازار در محدوده نسبتاً باثباتی قرار گرفته است. توصیه ما این است که در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری یا خرید، اولویت با مصنوعات طلا باشد؛ زیرا این موضوع علاوه بر حفظ ارزش دارایی، به حمایت از بخش تولید و اشتغال در صنعت طلا و جواهر نیز کمک می‌کند.

بذرافشان درباره چشم‌انداز بازار در روزهای آینده گفت: به نظر می‌رسد تا پایان هفته نوسان قابل توجهی در بازارهای جهانی و داخلی رخ ندهد. طی روزهای اخیر قیمت جهانی طلا در یک محدوده مشخص نوسان کرده و احتمال تداوم این وضعیت در کوتاه‌مدت زیاد است. مگر اینکه تحولات مهم سیاسی یا اقتصادی در سطح بین‌المللی رخ دهد که بتواند بر بازارهای جهانی اثر بگذارد. در غیر این صورت انتظار می‌رود نوسانات قیمت در محدوده یک تا سه درصد باقی بماند که برای بازار طلا امری طبیعی است.