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رونمایی از تازه‌ترین تک آهنگ «قیصر»؛ هیج جا تهران نمی‌شه!+ بشنوید

رونمایی از تازه‌ترین تک آهنگ «قیصر»؛ هیج جا تهران نمی‌شه!+ بشنوید
کد خبر : 1796858
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تک آهنگ «تهران» عنوان تازه ترین اثر منتشر شده «قیصر» خواننده لس آنجلسی تازه بازگشته به کشورمان است که بعد از رونمایی در مهمونی کیلومتری غدیر در قالب یک اثر جدید پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«قیصر» خواننده لس آنجلسی که بعد از حضور در کشورمان به مهمانی کیلومتری غدیر آمد و این حضور با انعکاس وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی رو به رو شد، از تازه‌ترین تک آهنگ خود با نام «تهران» رونمایی کرد.

در تک آهنگ «تهران» که پیش از این در جریان حضور «قیصر» در مهمانی کیلومتری غدیر رونمایی شده بود نیما غیاثی شاعر، امیر شیرازی آهنگساز، حسام کلاته تنظیم، میکس و مستر و حمید ایوان به عنوان نوازنده گیتار حضور دارند.

منبع مهر
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