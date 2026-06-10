«قیصر» خواننده لس آنجلسی که بعد از حضور در کشورمان به مهمانی کیلومتری غدیر آمد و این حضور با انعکاس وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی رو به رو شد، از تازه‌ترین تک آهنگ خود با نام «تهران» رونمایی کرد.

در تک آهنگ «تهران» که پیش از این در جریان حضور «قیصر» در مهمانی کیلومتری غدیر رونمایی شده بود نیما غیاثی شاعر، امیر شیرازی آهنگساز، حسام کلاته تنظیم، میکس و مستر و حمید ایوان به عنوان نوازنده گیتار حضور دارند.