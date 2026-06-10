از مذاکره فرار نکنیم

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بر اهل تحلیل مبرهن است که مذاکره بعنوان یک مهارت و ابزار قوی، بخشی از نبرد است وحتی اختصاص به زمان آتش‌بس ندارد وهنگامه نبرد هم چه بسا لازم یاشد درواقع خطی از خطوط مواجهه با دشمن است که ممکن است در موضع دفاعی، هجومی و عقب‌نشینی تاکتیکی باشد.

مذاکره ایران در شرایط فعلی ودرجریان دو جنگ اخیر که نشان داد ایران یک قدرت منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی است و آتش‌بس را به اصرار دشمن و فرستادگان او پذیرفته و اساساً برای اولین بار است که ایران برای مذاکرات شرط تعیین کرده وطرف را وادار به پذیرش شروط نموده است.

در چنین شرایطی نفی مطلق مذاکرات هیچ سودی ندارد بلکه ازدست دادن یکی از خطوط حمله و امتیازگیری است آری نگرانی دلواپسان قابل درک است که آمریکا قابل اعتماد نبوده ونیست و مذاکرات فعلی را با مذاکرات برجامی مقایسه می‌کنند (که درجای خود قابل بررسی است) در حالی که شرایط تفاوت پیدا کرده است و به گواهی دوست و دشمن ایران در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار در تصمیمات منطقه‌ای و جهانی است وبرخورداری از قدرت دفاعی و رزمی ملی، انسجام اجتماعی وموقعیت جغرافیائی بی‌نظیر آمریکا را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کرده است.

اگرچه در مرحله اجرا و تعهد امیدی به این شیطان نیست ولی واقعیت این است که الآن شروط ایران در مذاکرات تعیین‌کننده شده است نه پذیرش آمریکا و نیز استناد می‌کنند به فرمایشات رهبر شهید در نفی مذاکره در حالی که نگاه رهبر شهید به مذاکرات دردوره رهبری اقتضائی بوده و در مواقعی بشدت مخالف بودند و درشرایطی مانع نمی‌شدند لذا باید گفت مذاکره برای اعتمادسازی نیست بلکه صحنه‌ای از نبرد برای گرفتن حق از دشمن و ناامید کردن او و نهایتا شکست اوست.

نتیجه اینکه با اعتماد به مسئولین، بحث‌های غیر ضرور بلکه مضر به وحدت را این روزها کنار بگذاریم و همه را متوجه دشمن و دشمنی‌های او بکنیم و از تابوسازی مذاکره فاصله بگیریم.