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اپل از سیری هوشمند جدید و قابلیت‌های تازه هوش مصنوعی رونمایی کرد

اپل از سیری هوشمند جدید و قابلیت‌های تازه هوش مصنوعی رونمایی کرد
کد خبر : 1796742
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اپل در رویداد WWDC 2026 از نسل جدید سیری و قابلیت‌های هوش مصنوعی رونمایی کرد. این غول فناوری در کنفرانس جهانی توسعه‌دهندگان ۲۰۲۶ از مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و به‌روزرسانی‌های گسترده نرم‌افزاری پرده برداشت.

مهم‌ترین معرفی این رویداد، نسخه جدید دستیار صوتی «سیری AI» بود که با توانایی‌های پیشرفته‌تر و شخصی‌سازی بیشتر، تجربه متفاوتی را برای کاربران رقم خواهد زد. سیری جدید می‌تواند محتوای روی صفحه را درک کند، تصاویر و فایل‌ها را تحلیل کند، وظایف مختلف را انجام دهد و پاسخ‌هایی طبیعی‌تر و هوشمندانه‌تر ارائه دهد. این قابلیت در آیفون، آیپد، مک، اپل واچ، ویژن پرو و سایر محصولات اپل در دسترس خواهد بود.

اپل همچنین از توسعه «Apple Intelligence» خبر داد؛ فناوری‌ای که امکاناتی مانند پاسخ‌های هوشمند در پیام‌ها و ایمیل‌ها، مدیریت هوشمند تب‌های مرورگر Safari، ویرایش پیشرفته متن و قابلیت‌های جدید تولید و ویرایش تصویر را به اکوسیستم این شرکت اضافه می‌کند.

در کنار قابلیت‌های هوش مصنوعی، اپل تغییراتی در طراحی رابط کاربری Liquid Glass، بهبود عملکرد سیستم‌عامل‌ها، افزایش سرعت اجرای برنامه‌ها و ارتقای قابلیت‌های کنترل والدین و ایمنی کودکان را نیز معرفی کرد. WWDC 2026 از یک جهت دیگر نیز اهمیت ویژه‌ای داشت.

این رویداد آخرین حضور تیم کوک به‌عنوان مدیرعامل اپل پیش از واگذاری این سمت به جان ترنوس در ماه سپتامبر محسوب می‌شود.

منبع همشهری آنلاین
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