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قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1796720
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۰ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,761,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

2,024,100

درهم امارات

477,520

پوند انگلیس

2,346,400

لیر ترکیه

38,000

فرانک سوئیس

2,196,400

یوان چین

258,900

ین ژاپن

 1,093,470

وون کره جنوبی

1,149

دلار کانادا

1,256,100

دلار استرالیا

1,231,100

دلار نیوزیلند

1,019,700

دلار سنگاپور

1,359,900

روپیه هند

18,420

روپیه پاکستان

6,333

دینار عراق

1,365

پوند سوریه

15,239

افغانی

27,006

کرون دانمارک

270,700

کرون سوئد

185,300

کرون نروژ

184,400

ریال عربستان

467,030

ریال قطر

498,414

ریال عمان

4,552,800

دینار کویت

5,711,147

دینار بحرین

4,647,836

رینگیت مالزی

431,900

بات تایلند

53,300

دلار هنگ کنگ

223,700

روبل روسیه

24,400

منات آذربایجان

1,031,970

درام ارمنستان

4,760

لاری گرجستان

661,500

سوم قرقیزستان

20,050

سامانی تاجیکستان

187,654

منات ترکمنستان

500,900
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