قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۰ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
178,212,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
175,836,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
237,814,000
|
طلای دست دوم
|
175,836,020
|
آبشده کمتر از کیلو
|
772,980,000
|
مثقال طلا
|
771,980,000
|انس طلا
|
4,167.09
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,800,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,756,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
924,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
518,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,750,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
49,750,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,000,000
|
حباب نیم سکه
|
45,120,000
|
حباب ربع سکه
|
80,030,000
|
حباب سکه گرمی
|
63,590,000