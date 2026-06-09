در یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در هند، ده‌ها مرد مجرد که با امید ازدواج و تشکیل خانواده راهی شهر دواس در ایالت مادیا پرادش شده بودند، پس از ساعت‌ها انتظار و چشم‌دوختن به مراسمی که قرار بود زندگی‌شان را تغییر دهد، متوجه شدند قربانی یک شبکه سازمان‌یافته کلاهبرداری شده‌اند.

صبح روز ۲۴ مه، معبد ماتا تکری در شهر دواس حال و هوای یک مراسم بزرگ ازدواج را داشت. مردانی از مناطق مختلف هند، برخی همراه اعضای خانواده و بستگان و برخی دیگر به تنهایی، در محل حاضر شده بودند. بسیاری از آن‌ها گل‌های مخصوص دامادی بر گردن داشتند و خود را برای آغاز زندگی مشترک آماده می‌کردند. برگزارکنندگان به آن‌ها وعده داده بودند که ظرف ۲۴ ساعت آینده مراسم ازدواجشان برگزار خواهد شد و همسر آینده خود را ملاقات خواهند کرد.

این ماجرا بخشی از یک طرح کلاهبرداری گسترده با پوشش «ازدواج گروهی» بود. اعضای این شبکه ابتدا مردان جویای همسر را شناسایی می‌کردند و سپس به آن‌ها اطلاع می‌دادند که دخترانی از یک مرکز مذهبی در شهر ایندور آماده ازدواج هستند. در ادامه، از متقاضیان خواسته می‌شد برای ثبت‌نام، تهیه مدارک، هماهنگی مراسم و انجام تشریفات قانونی مبالغی را پرداخت کنند. تمامی این ارتباطات از طریق تماس تلفنی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شد.

برای جلب اعتماد قربانیان، تصاویر دختران مختلف برای آن‌ها و خانواده‌هایشان ارسال می‌شد. این تصاویر به گونه‌ای انتخاب شده بودند که واقعی و قابل‌اعتماد به نظر برسند. اما تحقیقات پلیس بعداً نشان داد تمامی این عکس‌ها از شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری شده و هیچ ارتباطی با افراد معرفی‌شده نداشته‌اند. کلاهبرداران حتی مدعی شده بودند که مقام‌های دولتی در مراسم حضور خواهند داشت و برخی زوج‌ها از کمک‌های مالی ویژه نیز بهره‌مند خواهند شد.

یکی از قربانیان می‌گوید وقتی درخواست ملاقات با دختر مورد نظرش را مطرح کرد، به او گفته شد که به دلیل اقامت دختران در یک مرکز مذهبی، امکان دیدار پیش از مراسم وجود ندارد، اما یک روز قبل از ازدواج فرصت آشنایی فراهم خواهد شد. همین توضیحات باعث شد بسیاری از افراد به این طرح اعتماد کنند.

در روز مراسم، دست‌کم ۴۲ مرد در محل حاضر بودند. سن بیشتر آن‌ها حدود ۴۰ سال بود، اما افرادی تا حدود ۶۰ سال نیز در میانشان دیده می‌شدند. برخی از قربانیان برای حضور در این مراسم مبالغ قابل توجهی پرداخت کرده بودند. برای مثال، یکی از آن‌ها اعلام کرد ۲۵ هزار روپیه برای ثبت‌نام و انجام مراحل ازدواج پرداخته است.

با گذشت ساعت‌ها، برگزارکنندگان مدام به حاضران اطمینان می‌دادند که عروس‌ها در راه هستند و به‌زودی از ایندور خواهند رسید. اما ظهر به عصر و عصر به شب تبدیل شد و هیچ خبری از عروس‌ها نشد. در نهایت دامادها و خانواده‌هایشان متوجه شدند که فریب خورده‌اند و اعتراض‌ها آغاز شد.

پس از ثبت شکایت‌ها، پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان با وعده ازدواج، کمک‌های مالی و مزایای مختلف از افراد پول دریافت کرده‌اند. تاکنون دو نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل ادامه دارد.

قربانیان این ماجرا اکنون علاوه بر زیان مالی، با احساس تحقیر، شرمندگی و ناامیدی روبه‌رو هستند. با این حال بسیاری از آن‌ها تأکید کرده‌اند که تا روشن شدن ابعاد پرونده و مجازات عاملان این کلاهبرداری، پیگیری‌های قانونی خود را ادامه خواهند داد.