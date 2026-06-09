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اینجا پایتخت «میوه لوکس» ایران است+عکس

اینجا پایتخت «میوه لوکس» ایران است+عکس
کد خبر : 1796503
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انبه، میوه‌ای گرمسیری با خاستگاه جنوب آسیا، امروزه یکی از مهم‌ترین محصولات باغی مناطق گرم و مرطوب جهان به شمار می‌رود. در ایران نیز اقلیم جنوب استان هرمزگان شرایطی کم‌نظیر برای پرورش این درخت فراهم کرده است.

انبه، میوه‌ای گرمسیری با خاستگاه جنوب آسیا، امروزه یکی از مهم‌ترین محصولات باغی مناطق گرم و مرطوب جهان به شمار می‌رود. در ایران نیز اقلیم جنوب استان هرمزگان شرایطی کم‌نظیر برای پرورش این درخت فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که هرمزگان بزرگ‌ترین تولیدکننده انبه کشور محسوب می‌شود و بخش عمده محصول انبه ایران در شهرستان‌های میناب، رودان و بندرعباس تولید می‌شود.

در میان این مناطق، شهرستان میناب جایگاهی ویژه دارد. این شهرستان با حدود ۱۸۰۰ هکتار باغ انبه، بزرگ‌ترین قطب تولید این محصول در استان هرمزگان است و سالانه بین ۱۷ تا ۲۰ هزار تن انبه از باغ‌های آن برداشت می‌شود. چرخه تولید انبه در میناب تنها به برداشت میوه رسیده محدود نمی‌شود. بخش قابل توجهی از محصول در مرحله نارس یا «کال» برداشت می‌شود؛ انبه‌هایی که ماده اولیه تولید ترشی، شور، سس و دیگر فرآورده‌های سنتی جنوب ایران هستند.

این شیوه مصرف، که ریشه در فرهنگ غذایی هرمزگان دارد، سبب شده فرآوری انبه به اندازه باغداری آن در اقتصاد محلی اهمیت داشته باشد.

لازم به ذکر است ۳۰ درصد محصول انبه از اوایل اردیبهشت به‌صورت سبز و بخش دیگر از نیمه دوم خردادماه به‌صورت رسیده برداشت می‌شود.

اینجا پایتخت «میوه لوکس» ایران است+عکس

اینجا پایتخت «میوه لوکس» ایران است+عکس

اینجا پایتخت «میوه لوکس» ایران است+عکس

اینجا پایتخت «میوه لوکس» ایران است+عکس

اینجا پایتخت «میوه لوکس» ایران است+عکس

 

منبع ایسنا
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