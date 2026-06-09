حکم شرعی خواندن نماز قبل از وقت
حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامنهای به استفتائی پیرامون «خواندن نماز قبل از وقت» پاسخ گفتهاند
حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامنهای به استفتائی پیرامون «خواندن نماز قبل از وقت» پاسخ گفتهاند که تقدیم حضور علاقهمندان میگردد.
پرسش:
بعد از مدت مدیدی مثلا شش ماه برای شخصی محرز می شود که نماز صبح هایی را که در این مدت میخوانده، چند دقیقهای قبل از وقت بوده است؛ آیا باید شش ماه نماز صبح را قضا کند؟
غیر از نماز اول، بقیه نمازها (هرچند به نیت ادا اقامه شده باشند) به عنوان قضای نماز صبح روز قبل محسوب می شوند؛ بنابراین اگر فقط قضای آخرین نماز صبح را بجا آورد کفایت میکند.