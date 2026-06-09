کشف تجهیزات پشتیبانی از جنگندههای اسرائیلی در جنگلهای تنکابن
مجموعهای از تجهیزات هدایت جنگندههای مهاجم، در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن در مازندران کشف و جمعآوری شد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، مجموعهای از تجهیزات فنی و سامانههای زمینپایه مورد استفاده در پشتیبانی و هدایت جنگندههای مهاجم، در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن در استان مازندران کشف و جمعآوری شد.
اطلاعات دریافتی حاکی است این تجهیزات در یکی از مسیرهای اصلی ورود جنگندههای دشمن به حریم هوایی پایتخت مستقر بودهاند.
این منطقه در جریان «جنگ رمضان» یکی از کریدورهای اصلی ورود جنگندههای اسرائیلی برای اجرای حملات علیه تهران و مناطق شمالی کشور محسوب میشد.