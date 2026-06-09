ایران هروقت صلاح بداند حمله می کند+ فیلم

دنیس راس مدیر پیشین اداره سیاست گذاری وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ایران متقابلاً این پیام را رساند که اگر اسرائیل منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار بدهد، اسرائیل را می زند. یعنی به عبارت دیگر، ایران می‌خواست بگوید اگر اسرائیل، حزب الله را تهدید می کند نمی تواند حزب الله را بزند. ایران فقط خواست بر نکته‌ای تاکید کند، قواعد را بازنویسی کند و اسرائیل را از حمله به حزب الله بازبدارد. اسرائیل این را قبول نکرد و به سمت هم شلیک کردند.

من فکر نمی کنم قواعد عوض شده باشد ولی ایرانی ها از نقطه نظر خودشان می خواهند وضعیتی ایجاد کنند که اسرائیل فکر کند هر وقت بخواهد در لبنان کاری کند، امکان دارد که ایران واکنش نشان بدهد.