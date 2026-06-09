آقایان فدراسیون فوتبال! می خواهید به هر خفت و خواری تن بدهید تا ویزای امربکا بگیرید؟
این روزها به نظر میرسد بیشتر از دشمنی امریکا و رژیم صهیونیستی و بیشتر از کارشکنیهای آنان در امور تیم ملی فوتبال باید نگران سادهاندیشی و خوشخیالیهای فدراسیون فوتبال در مواجهه با تهدیدها و تحقیرهای طرف امریکایی باشیم.
روزنامه جوان نوشت: این نگرانی وقتی بیشتر از همیشه نمود پیدا میکند که حرفهای عباس مقتدایی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم بشنویم وقتی که میگوید: «سطح ارتباط فدراسیون فوتبال با وزارت امور خارجه در حد رئیس اداره یا رابط آن وزارتخانه است که شاید همین علت ناهماهنگیها و عدم پیگیری صحیح بوده، چون اخباری به بنده واصل شده که فدراسیون، تعامل لازم را با ارکان اصلی وزارتخانه نداشته و صرفاً با برخی افراد زیرمجموعه وزارتخانه در ارتباط بوده است.»
به نظر میرسد آقایان خودشان را به نفهمیدن زدهاند و میخواهند هر طور شده و حتی با خفت و خواری و عقبنشینی از مواضع قبلی خود راهی امریکا شوند. سفری که هیچکس نمیداند میزبان آن چه نقشههایی برایمان کشیده و چه اتفاقات تلخی میتواند در آن رقم بخورد. سفری که میتواند زحمات ۱۰۰ شبانهروز رزمندگان میدان و مردم حاضر در خیابان و تلاشهای دیپلماسی قوی ایران را به باد بدهد، اما به نظر میرسد هیچکدام از اینها برای فدراسیون فوتبال مهم نیست.
اگر در جریان عدم صدور ویزا برای کاروان تیم کوتاه بیاییم، باختهایم و حالا فدراسیون فوتبال کوتاه آمده و اینقدر این عقبنشینی بد اتفاق افتاده که داد مجلسنشینان را درآورده است. مقتدایی میگوید: «سرعت عمل لازم و عزم ۱۰۰درصدی را در متولیان ورزشی جهت پیگیری ندیدهام. این رویکرد باید اصلاح شود. عدم حضور ۱۳ نفر به ضرر کشور، فدراسیون و تیم ملی خواهد شد. توقع ما این بود که بیانیه فدراسیون جدیتر، محکمتر و شدیداللحنتر باشد. آن بیانیه برای خواننده، لزوم حضور ۱۳ نفر را تبیین نمیکرد و اقتدار لازم را نداشت.»
شنیدن این حرفها، یعنی اینکه باید نگران بود، نگران تیمی که کاملاً از حوزه مدیریتی ایران خارج شده و مثل رئیس فدراسیون خوشخیال ایران، دلخوش به وعدههای پوچ فیفا و اینفانتینو وارد دامی شده که ترامپ قمارباز به اسم جام جهانی برای تهدید و تحقیر ایران پهن کرده است. بد نیست مهدی تاج، رئیس خوشخیال فدراسیون فوتبال ایران نگاهی گذرا به حرفهای گوتلیش، نایبرئیس فدراسیون فوتبال آلمان داشته باشد تا حداقل متوجه شود وقتی قرار است با کشور متخاصم و دشمن کشورش مواجهه شود، چگونه باید برخورد کند.
این روزها باید بیشتر از دشمنی امریکا و صهیونیستها نگران برخی تصمیمگیریهای داخلی باشیم که خیلی چیزها را نادیده میگیرند و با خوشخیالی امیدوار به خوشعهدی دشمن هستند، دشمنی که به هیچ عهدی پایبند نیست و این روزها شکست سختی از رزمندگان و مردم ایران خورده است.