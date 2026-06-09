به گفته کارشناسان برخی از محصولاتی که ظاهراً برای تمیزی بیشتر طراحی شده‌اند، در واقع می‌توانند عمر توالت و سیستم لوله‌کشی را کاهش دهند و حتی هزینه‌های تعمیر سنگینی ایجاد کنند.

بسیاری تصور می‌کنند هرچه ماده شوینده قوی‌تر باشد یا ابزار زبرتری برای شست‌وشو استفاده شود، نتیجه نهایی بهتر خواهد بود. اما کارشناسان لوله‌کشی می‌گویند این تصور همیشه درست نیست. در واقع، برخی مواد شیمیایی و ابزارهای تمیزکننده می‌توانند به لایه محافظ چینی توالت آسیب بزنند، قطعات داخلی مخزن را فرسوده کنند یا حتی باعث ایجاد مشکلات جدی در سیستم لوله‌کشی شوند.

توالت‌های مدرن معمولاً با یک پوشش لعابی مخصوص ساخته می‌شوند؛ لایه‌ای صاف و محافظ که مانع چسبیدن آلودگی، جرم و باکتری می‌شود. زمانی که این پوشش به‌دلیل استفاده از مواد نامناسب آسیب ببیند، سطح توالت زبرتر می‌شود و آلودگی‌ها راحت‌تر روی آن باقی می‌مانند. به همین دلیل، شناخت موادی که نباید برای تمیزکاری استفاده شوند، اهمیت زیادی دارد.

۱. قرص‌های مخزن توالت

قرص‌های آبی یا شوینده‌هایی که داخل مخزن توالت قرار می‌گیرند، سال‌هاست به‌عنوان راهی ساده برای خوشبو نگه‌داشتن و تمیزکردن توالت تبلیغ می‌شوند. اما لوله‌کش‌ها می‌گویند این محصولات یکی از بدترین گزینه‌ها هستند. آرون آدامز، لوله‌کش حرفه‌ای، هشدار می‌دهد این قرص‌ها به‌تدریج قطعات پلاستیکی و واشرهای لاستیکی داخل مخزن را فرسوده می‌کنند.

به گفته او، مواد شیمیایی موجود در این قرص‌ها باعث تخریب درزگیرها و قطعات داخلی می‌شود و همین مسئله می‌تواند عمر سیستم داخلی توالت را به‌شدت کاهش دهد. برای مثال، اگر واشر دریچه تخلیه فرسوده شود، آب به‌طور مداوم از مخزن وارد کاسه توالت می‌شود و توالت دائماً کار می‌کند؛ مشکلی که هم مصرف آب را افزایش می‌دهد و هم نیاز به تعمیر ایجاد می‌کند.

آدامز می‌گوید شاید استفاده از این قرص‌ها در کوتاه‌مدت راحت به نظر برسند، اما هزینه تعمیر قطعات داخلی توالت بسیار بیشتر از مزیتی است که ایجاد می‌کنند.

۲. وایتکس و مواد شیمیایی بسیار قوی

بسیاری از افراد تصور می‌کنند وایتکس بهترین گزینه برای ضدعفونی‌کردن توالت است، چون قدرت پاک‌کنندگی و میکروب‌کشی بالایی دارد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند استفاده مداوم یا طولانی‌مدت از وایتکس می‌تواند به سطح توالت آسیب بزند. آدامز توضیح می‌دهد که مواد سفیدکننده نباید برای مدت طولانی داخل کاسه یا مخزن توالت باقی بمانند.

به گفته او، پوشش لعابی توالت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که سطح را صاف و مقاوم نگه دارد. اما مواد شیمیایی قوی به‌مرور این لایه محافظ را از بین می‌برند. وقتی این پوشش آسیب ببیند، سطح توالت زبرتر می‌شود و جرم، آلودگی و لکه‌ها راحت‌تر روی آن باقی می‌مانند. در نتیجه، توالت نه‌تنها تمیزتر نمی‌ماند، بلکه نیاز به شست‌وشوی مکرر پیدا می‌کند.

کارشناسان توصیه می‌کنند اگر از مواد ضدعفونی‌کننده استفاده می‌شود، پس از مدت کوتاهی سطح توالت با آب شسته شود و مواد شیمیایی ساعت‌ها داخل آن باقی نمانند.

۳. ابزارهای زبر و ساینده

برخی افراد برای ازبین‌بردن لکه‌ها یا جرم‌های سخت از سیم ظرف‌شویی، پدهای فلزی یا اسفنج‌های بسیار زبر استفاده می‌کنند. اما این ابزارها می‌توانند به سطح چینی توالت آسیب دائمی وارد کنند. دیوید لوئیس، لوله‌کش حرفه‌ای، می‌گوید بسیاری از صاحبان خانه وقتی می‌شنوند تمیزکردن بیش‌ازحد خشن می‌تواند توالت را خراب کند، تعجب می‌کنند.

او توضیح می‌دهد استفاده از سیم ظرف‌شویی یا پدهای ساینده باعث ایجاد خراش روی سطح چینی می‌شود. این خراش‌ها نه‌تنها ظاهر توالت را خراب می‌کنند، بلکه محل مناسبی برای تجمع باکتری‌ها و جرم‌ها ایجاد می‌کنند. به گفته لوئیس، زمانی که پوشش محافظ توالت آسیب ببیند، لکه‌ها سریع‌تر ایجاد می‌شوند و تمیز نگه‌داشتن توالت در بلندمدت دشوارتر خواهد شد.

به همین دلیل، کارشناسان توصیه می‌کنند از برس‌های معمولی با الیاف نرم تا متوسط و شوینده‌های غیرساینده استفاده شود.

۴. آب بسیار داغ

شاید بعضی افراد برای بازکردن گرفتگی توالت از آب جوش یا بسیار داغ استفاده کنند، اما این کار می‌تواند خطرناک باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند ریختن آب بسیار داغ داخل توالت ممکن است باعث ترک‌خوردن چینی شود.

علت این مسئله چیزی است که به آن «شوک حرارتی» گفته می‌شود؛ یعنی تغییر ناگهانی دما که می‌تواند به ساختار چینی فشار وارد کند و باعث شکستگی شود. این خطر به‌ویژه زمانی بیشتر می‌شود که توالت سرد باشد و ناگهان حجم زیادی آب داغ وارد آن شود.

لوله‌کش‌ها توصیه می‌کنند اگر هدف بازکردن گرفتگی است، از روش‌های ایمن‌تر مانند تلمبه یا محلول‌های مخصوص استفاده شود و هرگز آب جوش مستقیماً داخل توالت ریخته نشود.

۵. ترکیب مواد شیمیایی مختلف

گاهی افراد برای ایجاد یک «پاک‌کننده قوی‌تر» مواد مختلف را با هم مخلوط می‌کنند؛ اقدامی که می‌تواند بسیار خطرناک باشد. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها، ترکیب وایتکس با شوینده‌های حاوی آمونیاک است. دیوید لوئیس هشدار می‌دهد بخار حاصل از این ترکیب می‌تواند در فضای کوچک سرویس بهداشتی بسیار خطرناک و سمی باشد.

استنشاق این گازها ممکن است باعث سوزش چشم و ریه، تنگی نفس و حتی مشکلات جدی‌تر تنفسی شود. کارشناسان تأکید می‌کنند مواد شوینده باید دقیقاً مطابق دستور مصرف استفاده شوند و هرگز نباید بدون آگاهی با یکدیگر ترکیب شوند.

پس برای تمیزکردن توالت از چه چیزهایی استفاده کنیم؟

کارشناسان می‌گویند برخلاف تصور رایج، تمیز نگه‌داشتن توالت لزوماً به مواد بسیار قوی یا روش‌های خشن نیاز ندارد.

برس معمولی و شوینده غیرساینده

به گفته لوئیس، ساده‌ترین روش معمولاً بهترین روش است. او توصیه می‌کند از یک برس استاندارد با الیاف متوسط و شوینده‌ای ملایم و غیرساینده استفاده شود. این ترکیب برای بیشتر خانه‌ها کاملاً کافی است و به سطح توالت آسیب نمی‌زند.

سرکه سفید

سرکه سفید یکی از گزینه‌هایی است که بسیاری از متخصصان آن را توصیه می‌کنند؛ به‌ویژه برای ازبین‌بردن لکه‌های ناشی از آب سخت و رسوبات معدنی. لوئیس می‌گوید سرکه هم ارزان، هم ایمن و هم مؤثرتر است. او پیشنهاد می‌کند سرکه برای مدتی روی لکه‌ها باقی بماند و سپس سطح با برس تمیز شود.

دستمال میکروفایبر

برای تمیزکردن قسمت سطوح نیز استفاده از دستمال‌های میکروفایبر توصیه می‌شود. این دستمال‌ها نرم هستند، سطح را خراش نمی‌دهند و برای پاک‌کردن گردوغبار و لکه‌ها مناسب‌اند.

چگونه توالت را برای مدت طولانی‌تری تمیز نگه داریم؟

کارشناسان علاوه بر انتخاب مواد مناسب، چند توصیه دیگر نیز برای کاهش جرم و آلودگی در توالت ارائه می‌دهند.

استفاده از سیستم تصفیه آب خانگی

آدامز می‌گوید در خانه‌هایی که آب سخت دارند، استفاده از سیستم تصفیه آب می‌تواند میزان رسوبات و جرم داخل مخزن توالت را کاهش دهد. به گفته او، همان آبی که وارد شیرهای آب و دوش می‌شود، وارد مخزن توالت نیز می‌شود. بنابراین بهبود کیفیت آب می‌تواند عمر تجهیزات خانه را افزایش دهد.

تمیزکاری منظم مهم‌تر از مواد قوی است

به گفته لوئیس، مهم‌ترین نکته در نظافت توالت، استمرار است نه قدرت مواد شوینده. او می‌گوید توالتی که مرتب و با مواد ملایم تمیز شود، در بلندمدت وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت. در مقابل، استفاده از مواد بسیار قوی و خشن معمولاً مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند؛ مشکلاتی که گاهی هزینه تعمیر آن‌ها از هزینه خرید شوینده‌ها بسیار بیشتر است.

تمیزی بیشتر همیشه به معنای شوینده قوی‌تر نیست

پیام اصلی کارشناسان ساده است: برای داشتن توالتی تمیز و بهداشتی، لازم نیست از مواد خطرناک یا ابزارهای خشن استفاده کنید. در بسیاری از موارد، روش‌های ساده‌تر، ملایم‌تر و منظم نه‌تنها بهتر عمل می‌کنند، بلکه عمر توالت و سیستم لوله‌کشی را نیز افزایش می‌دهند.

به همین دلیل، شاید وقت آن رسیده باشد که بعضی عادت‌های رایج نظافت را کنار بگذاریم؛ عادت‌هایی که در ظاهر به تمیزی بیشتر کمک می‌کنند اما در واقع به خانه و تجهیزات آن آسیب می‌زنند.

منبع فرارو

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