اشعه ایکس راز یک شیء مرموز ۲ هزار ساله را فاش کرد | قدیمیترین اره ژاپن کشف شد + عکس
باستانشناسان ژاپنی یک شیء آهنی کوچک و خمیده را که سالها ماهیت آن ناشناخته مانده بود، بهعنوان یک «ارّۀ باستانی» شناسایی کردهاند.
این شیء ۴٫۱ سانتیمتر طول و در پهنترین بخش خود ۲٫۱ سانتیمتر عرض دارد. همچنین حدود ۱٫۶ سانتیمتر از نوک آن به سمت عقب خم شده است. اگر این بخش خمیده باز شود، شکل کلی آن شبیه منقاری نوکتیز خواهد بود. به نظر میرسد این ابزار پیش از آنکه دور انداخته شود، آسیب دیده بوده است. باستانشناسان برآورد میکنند که طول اصلی آن در زمان سالم بودن بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بوده است.
این قطعه آهنی یکی از صدها شیئی بود که طی کاوشهای انجامشده بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ در محوطه باستانشناسی هایاشی-فوجیشیما در استان فوکویی ژاپن کشف شد. این حفاریها بقایای یک سکونتگاه بزرگ متعلق به اواخر دوره یایویی را آشکار کرد که در آن کارگاهی تخصصی برای ساخت مهرههای تزئینی وجود داشت. در این محوطه شمار زیادی ابزار آهنی مرتبط با این کارگاه نیز به دست آمد. در مجموع ۹۴۴ شیء شامل قطعات فلزی و مهرههای تزئینی از این کارگاه کشف شد.
از آنجا که اشیای آهنی پس از حدود دو هزار سال ماندن در خاکهای آبرفتی بهشدت دچار خوردگی شده بودند و خطر تخریب بیشتر آنها وجود داشت، در سال ۲۰۲۱ برنامهای برای حفاظت و مرمت این آثار آغاز شد. در چارچوب این برنامه، اشیای فلزی با استفاده از پرتو ایکس و اسکن سیتی بررسی شدند.
تصویربرداری اشعه ایکس از این قطعه آهنی کوچک و خمیده نشان داد که در یک سمت آن دندانههایی منظم وجود دارد. همین ویژگی باعث شد برای نخستین بار مشخص شود که این شیء در واقع یک ارّه بوده است. پژوهشگران معتقدند این ابزار احتمالاً برای بریدن چوب به کار میرفته، هرچند ممکن است در فرایند ساخت مهرههای تزئینی برای تراش سنگهای نرم نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد.
در دوره یایویی هنوز فناوری تولید آهن در جزایر ژاپن وجود نداشت. از این رو، سطح پیشرفته مهارت لازم برای ساخت چنین ارهای نشان میدهد که این ابزار در جای دیگری ساخته شده و سپس به ژاپن وارد شده است. باستانشناسان معتقدند منشأ آن به احتمال زیاد چین بوده است.
توموکاتسو اوئوزو، معاون مرکز پژوهشی مربوط به این پروژه، گفت: «این اثر میتواند مدرک مهمی برای نشان دادن گسترش فرهنگ استفاده از ابزارهای آهنی در سواحل دریای ژاپن در دوره یایویی باشد».
در چین نیز ارههایی با شکل مشابه که به قرون دوم و سوم میلادی تعلق دارند، کشف شدهاند. پژوهشگران بر این باورند که فناوریهای فرآوری آهن از سرزمین اصلی چین، از طریق شبهجزیره کره به شمال کیوشو منتقل شده و سپس از مسیر سواحل دریای ژاپن به استان فوکویی رسیده است.
این کشف نهتنها قدیمیترین نمونه شناختهشده اره در ژاپن را معرفی میکند، بلکه شواهد تازهای را درباره ارتباطات تجاری و انتقال فناوری میان چین، کره و ژاپن در حدود دو هزار سال پیش در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.