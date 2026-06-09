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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1796207
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۹ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۹ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,769,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

2,048,100

درهم امارات

483,140

پوند انگلیس

2,369,100

لیر ترکیه

38,500

فرانک سوئیس

2,224,700

یوان چین

261,500

ین ژاپن

 1,107,950

وون کره جنوبی

1,159

دلار کانادا

1,272,000

دلار استرالیا

1,251,500

دلار نیوزیلند

1,031,900

دلار سنگاپور

1,375,200

روپیه هند

18,590

روپیه پاکستان

6,411

دینار عراق

1,382

پوند سوریه

15,423

افغانی

27,816

کرون دانمارک

273,900

کرون سوئد

188,500

کرون نروژ

187,700

ریال عربستان

472,360

ریال قطر

503,214

ریال عمان

4,606,400

دینار کویت

5,776,147

دینار بحرین

4,702,836

رینگیت مالزی

435,800

بات تایلند

54,110

دلار هنگ کنگ

226,400

روبل روسیه

24,310

منات آذربایجان

1,044,270

درام ارمنستان

4,810

لاری گرجستان

668,900

سوم قرقیزستان

20,290

سامانی تاجیکستان

189,454

منات ترکمنستان

507,100
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