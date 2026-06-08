آثار تخریب شده توسط خواهران منصوریان در فدراسیون ووشو + عکس
حمله زشت و هتاکانه صبح امروز خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو خبرساز شد.
صبح امروز سری دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشو زنان در آکادمی ملی ووشو برگزار شد.
پس از پایان مرحله دوم مبارزه انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان و پس از شکست سهیلا منصوریان از حریف خود دیانا رحیمی، الهه و شهربانو منصوریان با داد و فریاد وارد محل فدراسیون و شکستن در دفتر ریاست فدراسیون شدند و با بر زبان راندن الفاظ رکیک و توهین به تمام ارکان و اعضای فدراسیون اعم از رئیس، کارکنان و ملیپوشان ووشوی ایران، به رئیس فدراسیون حملهور شده و الهه منصوریان نیز با چاقوی میوهخوری اتاق ریاست فدراسیون در حضور ناظران خودزنی کرده و به شخص خود حملهور شد تا تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد.
در شرایطی که مسئول حراست فدراسیون و ناظران وزارت ورزش و جوانان در محل وقوع حادثه حضور داشتند، شهربانو منصوریان با استفاده از الفاظ رکیک خطاب به رئیس فدراسیون و دبیرکل کمیته ملی المپیک، همه حضار را تهدید به ضرب و شتم نمود. این در شرایطی است که رئیس فدراسیون بلافاصله پس از ورود ناگهانی به اتاق و با شکست حرز درب اتاق توسط خواهران منصوریان، از اتاق خارج شد تا حتی بیاحترامی به آنان نکرده باشد.