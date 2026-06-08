ویدئوی جالب از سیدمجید نقطه زن و فرمانده شهیدش+ فیلم
به مناسبت اجرای عملیات نصر ویدئویی از حاج حسن طهرانیمقدم، پدر موشکی ایران و سردار موسوی منتشر شد.
حاج حسن طهرانیمقدم در این سخنرانی میگوید: بچهها قدر بدانید مجید را؛ بنده نوکری مجید موسوی را کنم، خدا رل شکر میکنم. ما، بچهها، مرد میخواهیم، ما توی صحنه موشک، نیاز داریم که صحنه را برای دشمن گنگ، رعبآور و بیانتها کنیم.
ویدئویی از سردار شهید حاج حسن طهرانیمقدم پدر موشکی ایران به همراه سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ببینید.