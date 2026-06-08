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زیدآبادی: جنگی فراتر از جنگ ۴۰ روزه؟/ چاره‌ای نداریم جز اینکه منتظر بمانیم

زیدآبادی: جنگی فراتر از جنگ ۴۰ روزه؟/ چاره‌ای نداریم جز اینکه منتظر بمانیم
کد خبر : 1795797
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کارشناس مسائل اسرائیل و منطقه در واکنش به نقض آتش بس از سوی اسرائیل و پاسخ ایران نوشت: چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم "ببینیم چه پیش می‌آید!"

احمد زیدآبادی در کانال تلگرام خود نوشت: 

بینیم چه پیش می‌آید!

آنچه در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده است، آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های گسترده در سطح جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و یا حتی فراتر از آن است؟ یا اینکه به صورت کاتالیزوری برای سرعت گرفتن مذاکرات و بن‌بست‌شکنی از آن عمل خواهد کرد؟

مورد اول، واقعاً چیزی برای این منطقه باقی نخواهد گذاشت. مورد دوم اما به نظر می‌رسد طرفداران بسیاری در دنیا دارد. مشکل ولی این است که آن معدود طرف‌های خواهان نابودی منطقه، در جایی لانه کرده‌اند که ظاهراً حتی ترامپ هم قادر به کشیدن مهار آنها نیست!

با این حساب چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم "ببینیم چه پیش می‌آید!"

 

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