۴ علامت اولیه سرطان روده بزرگ

علائمی مانند خونریزی مقعدی ممکن است از نشانه‌های هشداردهنده اولیه این سرطان باشند و باید فورا توسط پزشک بررسی شوند.

با وجود این روند نگران‌کننده در آمار ابتلا به این سرطان، شانس بقای پنج ساله در افراد زیر ۶۵ سال با تشخیص و درمان زودهنگام به ۹۴ درصد می‌رسد.

مراقب این علائم سرطان روده بزرگ باشید

علائم سرطان روده بزرگ ممکن است در مراحل اولیه بیماری، نامشخص باشد.

یک مطالعه که در سال ۲۰۲۳ میلادی انجام شد، چهار علامتِ «هشدار قرمز» را شناسایی کرد که نشانه‌های سرطان روده بزرگ زودرس بودند. در همین مطالعه مشخص شد این علائم که حداقل دو سال قبل از تشخیص سرطان روده بزرگ ظاهر می‌شوند، عبارتند از:

درد شکم

خونریزی مقعد

اسهال مداوم

کم‌خونی فقر آهن

دکتر «کاساندرا فریتز»، متخصص، نویسنده این مطالعه و استادیار پزشکی در بخش گوارش در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در این باره گفت: یافته‌های ما به دلیل افزایش شیوع سرطان روده بزرگ در بزرگسالانِ جوان، مهم و به موقع هستند. آگاهی از این علائم می‌تواند روند تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ زودرس (در بزرگسالان جوان‌تر) را بهبود بخشد.

هرچه علائم بیشتر، خطر بیشتر

آمار در ایالات متحده نشان می‌دهد تعداد موارد سرطان روده بزرگ که در جوانان تشخیص داده می‌شود، همچنان رو به افزایش است، حتی اگر موارد کلی کاهش یافته باشد. برای کمک به یافتن دلیل این موضوع، دکتر فریتز و همکارانش با تجزیه و تحلیل داده‌های بیمه درمانی برای بیش از ۵۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ زودرس (تشخیص داده شده زیر ۵۰ سال)، در مقایسه با افرادی که سابقه سرطان یا افزایش خطر را نداشتند، به دنبال الگوهایی در علائم بودند.

یافته‌های کلیدی:

افرادی که هر یک از چهار علامت هشداردهنده را بین سه ماه تا دو سال قبل از تشخیص داشتند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ بیشتری داشتند.

تقریباً نیمی از افراد مورد مطالعه حداقل یکی از این علائم را در سه ماه قبل از تشخیص داشتند.

فریتز گفت: ما امیدواریم بیماران و ارائه دهندگان خدمات از چهار علامتی که ما متوجه شدیم با سرطان روده بزرگ زودرس مرتبط هستند، آگاه باشند. برخی از بیماران در مطالعه ما حدود دو سال قبل از تشخیص، علائم داشتند. تشخیص زودهنگام بسیار مهم است.

محققان همچنین دریافتند که هرچه فرد علائم بیشتری داشته باشد، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در او بیشتر است به طوری که:

- یک علامت، خطر ابتلا به بیماری را در فرد مورد مطالعه،‌ تقریبا دو برابر می‌کرد.

- دو علامت، خطر را بیش از ۳.۵ برابر افزایش می‌داد.

- سه علامت یا بیشتر، خطر را بیش از ۶.۵ برابر افزایش می‌داد.

همچنین «یین کائو»، محقق ارشد این مطالعه و استادیار جراحی در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن خاطرنشان کرد: اگر علائمی مانند خونریزی مقعدی یا اسهال مداوم دارید، باید صرف نظر از سن خود، با پزشک‌تان در مورد غربالگری سرطان روده بزرگ صحبت کنید.

کائو گفت: سرطان روده بزرگ دیگر بیماری‌ای نیست که فقط افراد مسن را تحت تأثیر قرار دهد. ما می‌خواهیم بزرگسالان جوان‌تر از این علائم و نشانه‌های بالقوه بسیار گویا، آگاه باشند و بر اساس آنها به موقع برای تشخیص و درمان اقدام کنند.

اهمیت تشخیص صحیح

به گزارش مرکز مطالعات تخصصی «وری‌ول‌هلث»، پزشکان می‌گویند بیشتر علائم اولیه مرتبط با سرطان روده بزرگ می‌توانند علائم بیماری‌های شایع دیگری نیز باشند، مانند: کولیت اولسراتیو، بیماری کرون، مسمومیت غذایی یا گاستروانتریت ویروسی.

«آنتون بیلچیک»، پزشک متخصص جراحی سرطان و رئیس بخش جراحی عمومی در مرکز بهداشت «پراویدنس سنت جان» در این باره می‌گوید: این علائم، مختص سرطان روده بزرگ نیستند. هیچ علامت خاصی وجود ندارد که فقط و فقط مربوط به سرطان روده بزرگ باشد زیرا بسیاری از بیماری‌های دیگر وجود دارند که می‌توانند علائم مشابهی داشته باشند.

با این حال، بیلچیک گفت که همه بیماران - صرف نظر از سنشان - در صورت مشاهده علائم باید فوراً با پزشک خود تماس بگیرند تا علت آن مشخص شود. حتی اگر بیماری دیگری مانند بواسیر باشد، ممکن است نیاز به درمان داشته باشد. سایر سرطان‌های دستگاه گوارش مانند سرطان معده و پانکراس نیز می‌توانند در سنین پایین‌تر رخ دهند.

غربالگری روتین سرطان روده بزرگ را حتما انجام دهید

اگر علائمی ندارید، بیلچیک همچنان توصیه می‌کند که در صورت واجد شرایط بودن، اقدامات پیشگیرانه مانند غربالگری سرطان روده بزرگ را انجام دهید. هرچه سرطان زودتر تشخیص داده شود، درمان زودتر می‌تواند آغاز شود که ممکن است منجر به نتایج بهتری شود. با این حال، تنها ۵۹ درصد از افراد ۴۵ سال به بالا غربالگری‌های توصیه شده خود را انجام می‌دهند.

بیلچیک گفت: جوان‌ترها باید بدانند که سرطان روده بزرگ دیگر بیماری افراد مسن نیست و این بیماری در بین افراد زیر ۵۰ سال به طور تصاعدی در حال افزایش است و هیچ بهانه‌ای برای غربالگری نکردن وجود ندارد.

بسته به عوامل خطر شما، ممکن است انواع مختلفی از آزمایش مورد نیاز باشد، بنابراین با پزشک خود در مورد کولونوسکوپی و گزینه‌های غربالگری مانند آزمایش‌های مبتنی بر مدفوع، صحبت کنید. اگر سرطان روده بزرگ در شما تشخیص داده شود، سن شما نیز ممکن است بر رویکردهای درمانی تأثیر بگذارد.