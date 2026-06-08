چک کردن خودروها قبل از سوار شدن تیم ملی ایران + فیلم

زمانی که هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال ایران به مقصد رسید، در بیرون از فرودگاه، نیروهای امنیتی سنگینی از جمله پلیس محلی و گشت‌های گارد ملی مستقر شدند که وظیفه انتقال تیم به هتل ماریوت در شهر را بر عهده داشتند.

یک کاربر مکزیکی در این باره گفته است: «همیشه یک دیوانه از آمریکا وجود دارد که بخواهد اختلافات خود را به خاک یک کشور خارجی بکشاند. احتیاط بهتر از پشیمانی است.»