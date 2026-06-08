چک کردن خودروها قبل از سوار شدن تیم ملی ایران + فیلم
کد خبر : 1795762
ویدئویی از تدابیر شدید امنیتی مکزیکیها هنگام ورود تیم ملی ایران منتشر شده است.
زمانی که هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال ایران به مقصد رسید، در بیرون از فرودگاه، نیروهای امنیتی سنگینی از جمله پلیس محلی و گشتهای گارد ملی مستقر شدند که وظیفه انتقال تیم به هتل ماریوت در شهر را بر عهده داشتند.
یک کاربر مکزیکی در این باره گفته است: «همیشه یک دیوانه از آمریکا وجود دارد که بخواهد اختلافات خود را به خاک یک کشور خارجی بکشاند. احتیاط بهتر از پشیمانی است.»
منبع همشهریانتهای پیام/