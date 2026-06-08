تصویر کشف جسد یک زن در کمربندی شهر + جزئیات

صبح سیزدهم خرداد نگهبان یکی از باغ‌های اطراف جاده کلات - کمربند سبز مشهد در تماس با پلیس از وجود جسد یک زن درون شیار بیابان‌های منطقه مذکور خبر داد. در پی دریافت این خبر، ماموران کلانتری خلق‌آباد با تایید موضوع، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در این باره آغاز شد.

نگهبان باغ به قاضی دکتر صادق صفری گفت: در حال انتقال مقداری علوفه به محوطه مقابل باغ بودم که بوی تعفن شدیدی توجهم را جلب کرد. وقتی کمی جلوتر رفتم با جسد یک زن درون شیاری حدود نیم متری روبرو شدم که درازکش در آن منطقه رها شده بود.

در ادامه تحقیقات و در فاصله حدود ۵۰۰ متری تعدادی لباس و کیف زنانه حاوی لوازم آرایش در کنار دیوار پیدا شد که احتمالا همزمان با انتقال جسد در آن مکان قرار گرفته بود. بررسی‌های مقدماتی توسط پزشکی قانونی بیانگر آن بود که هیچ‌گونه آثار ظاهری از جنایت روی پیکر زن مذکور وجود نداشت و کبودی جسد به دلیل فساد نعشی بود.

همچنین ادامه تحقیقات نشان داد حدود ۴۸ تا ۷۲ ساعت از مرگ زن ۴۵ تا ۵۵ ساله می‌گذشت و شماره تلفنی نیز درون جیب وی وجود داشت.

با توجه به شالی که دور گردن جسد قرار داشت، در حالی تحقیقات با فرضیه جنایی وارد مرحله جدیدی شد که انگشت‌نگاری و بررسی‌های جنایی مشخص کرد که زن مذکور ۹ فقره سابقه کیفری در زمینه اعتیاد دارد. بررسی‌های بیشتر با دستورهای ویژه قاضی دکتر صادق صفری برای انجام آزمایش‌های سم‌شناسی و دیگر واکاوی‌های تخصصی همچنان ادامه دارد.