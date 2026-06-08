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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1795656
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۸ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۸ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,784,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

2,051,700

درهم امارات

484,600

پوند انگلیس

2,374,100

لیر ترکیه

38,600

فرانک سوئیس

2,234,700

یوان چین

263,100

ین ژاپن

 1,110,300

وون کره جنوبی

1,139

دلار کانادا

1,277,300

دلار استرالیا

1,253,400

دلار نیوزیلند

1,031,100

دلار سنگاپور

1,379,300

روپیه هند

18,700

روپیه پاکستان

6,396

دینار عراق

1,360

پوند سوریه

15,480

افغانی

27,916

کرون دانمارک

274,300

کرون سوئد

188,200

کرون نروژ

188,500

ریال عربستان

474,070

ریال قطر

489,114

ریال عمان

4,623,300

دینار کویت

5,797,547

دینار بحرین

4,719,936

رینگیت مالزی

442,000

بات تایلند

54,290

دلار هنگ کنگ

227,100

روبل روسیه

24,330

منات آذربایجان

1,047,770

درام ارمنستان

4,830

لاری گرجستان

669,400

سوم قرقیزستان

20,350

سامانی تاجیکستان

190,354

منات ترکمنستان

508,900
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