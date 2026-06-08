هیچ زنی بخاطر هیچ مردی نباید از ۱۱ هدفش بگذرد
روابط زناشویی عالی بر اساس سازش بنا شدهاند. اما اغلب اوقات در جامعه، از زنان انتظار میرودکه خیلی بیشتر از مردان سازش کنند. اما از لحاظ روانشناسی و حفظ سلامت روانی، هیچ زنی نباید احساس کند که برای حفظ رابطه تحت فشار است و به هر قیمتی باید سازش کند.یعنی از کاری منع شود که با انجامش خوشحال خواهد بود.
در روابط عاشقانه معمول در جامعه ما، وقتی عاشق کسی میشوید، به راحتی از آنچه طبیعی و حق شماست غافل میشوید. کارهایی که قبلا با انجامش خوشحال بودید و همان خوشحالی را به تمام روابط تان انتقال می دادید. کنار گذاشتن فعالیت هایی که دوستش داشتید کم کم در وجودتان خلاهایی ایجاد می کند که پیامدهای خطرناکی دارد. در روابطی که مجبورید از خود واقعی تان به خاطر طرف مقابلتان دور شوید، کم کم دچار فروپاشی شخصیتی خواهید شد بدون اینکه خودتان متوجه باشید. انگار چیزی در اعماق وجودتان فرو میریزد و از خود میپرسید که چگونه به اینجا رسیدهاید. لذا برای محافظت از خود و نرسیدن به پوچی درون، باید مراقب درخواستهای پارتنرتان باشید. در این مقاله ما کمک تان می کنیم تا از ۱۱ هدفتان به خاطر یک مرد دست نکشید.
۱. از رویاهایت دست نکش
هر رابطه سالمی عنصری از بده بستان را در خود دارد. در این نوع رابطه، هر دو طرف باید احساس کنند که فرصت تعیین اهداف و دستیابی به آنها را دارند.
به طور سنتی، از زن انتظار میرود که از اهداف شخصی یا حرفهای خود، به جز مراقبت از خانه، فرزندان و همسرش، دست بکشد. در حالی که این سنت در دهه ۱۹۸۰ میلادی شروع به تغییر کرد، و زنان بیشتری حتی پس از بچهدار شدن به دنبال شغل خود رفتند. اما هنوز در جوامع سنتی این انتظار قدیمی وجود دارد که این زن است که باید از رویاهای خود دست بکشد تا جایی برای شوهرش باز کند.
برای اینکه رابطه عادلانه به نظر برسد، شرکا باید در مورد مسیری که میخواهند زندگی مشترکشان در پیش بگیرد، بحثهای مداوم و آزاد داشته باشند. معمول است که یکی از والدین پس از تولد فرزندان از شغل خود کنارهگیری کند، اما این الزاماً مربوط به زن نیست، مگر اینکه این یک تصمیم مورد توافق طرفین باشد.
رویاهای یک زن ممکن است در جدول زمانی متفاوتی از آنچه تصور میکرد، آشکار شوند، اما مسیر زندگی هیچکس کاملاً مستقیم نیست. یک زن باید احساس کند که شریک زندگیاش برای رویاهای او نیز جایی باز میکند، و نه اینکه فقط برای کمک به رسیدن او به رویاهایش وجود دارد.
۲. ظاهر مرا همانطور که هست بپذیر
پذیرفتن افراد همانطور که هستند، بخش کلیدی دوست داشتن آنهاست و یک مرد هرگز نباید انتظار داشته باشد که یک زن ظاهر خود را به دلخواه او تغییر دهد. این کار زشت و نابالغ است.
وقتی زوج هنگام ازدواج با هم پیمان می بندند که در تمام لحظات خوب و بد، و در بیماری و سلامتی، در زمان هایی که ثروتمند یا فقیرند کنار هم باشند باید به این موضوع هم متعهد باشند که همدیگر را همانطور که هستند بپذیرند.
عشقی با گذشت سالها قوی میماند که دو طرف یکدیگر را در هر شرایطی و با هر ظاهری دوست داشته باشند. زوج های عاشق طرف مقابلشان را با موهای خاکستری، چین و چروک و تمام تغییراتی که روند پیری به همراه دارد، دوست دارند. متأسفانه، در برخی جوامع این را برای یک مرد عادی کرده اند که ارزش یک رابطه را با توجه به جذابیت همسرشان و طبق استانداردهای بسیار محدود، بسنجند و این یک مشکل اساسی است.
مردها باید بدانند که استانداردهای زیبایی که از زنان انتظار میرود رعایت کنند، در حال حاضر به اندازه کافی بالا هستند و لذا نیازی به فشار از سوی مردی که ادعا میکند آنها را دوست دارد، نیست. رابطه یک زوج باید از این انتظارات غیرممکن به دور باشد تا آرامش ایجاد شود، نه اینکه به این فشار دامن بزند.
۳. با همسرت در نظافت و کارهای خانه شریک شو
اغلب اوقات، ازدواجها و سایر روابط همخانه هنوز هم در مورد کارهای خانه و مراقبت از کودکان بر اساس نقشهای جنسیتی سنتی تقسیم میشوند. تکاندهنده است، حتی اگر زنان در خارج از خانه نیز کار کنند و درآمد بیشتری نسبت به مردان داشته باشند، باز هم این صادق است.
زنان همچنین تمایل دارند بار ذهنی بیشتری در مورد هر مسئله ای مربوط به زندگی مشترک نسبت به شوهر خود تحمل کنند، که منجر به خستگی، فرسودگی شغلی و رنجشان به مرور زمان میشود.
طبق یک نظرسنجی از مرکز تحقیقات پیو، اکثر بزرگسالان متاهل فکر میکنند که کارهای خانه باید به اشتراک گذاشته شود. با این حال، بر اساس یکسری تعصبات قدیمی مردان انتظار دارند که زنان کارهای بیشتری را انجام دهند.
هیچ زنی نباید احساس کند که از او انتظار میرود بیش از سهم عادلانهاش کار انجام دهد و هیچ مردی نباید به طور خودکار فرض کند که زن این کار را خواهد داد.
۴. دوستیهایت را فدا نکن
هیچ زنی هرگز نباید احساس کند که مجبور است دوستیهایش را به خاطر شوهرش رها کند. احساس انزوا از دنیای بیرون نشانه یک رابطه به شدت ناسالم است.
دوستان بخشی از یک شبکه حمایتی گستردهتر هستند. دوستان به شما کمک میکنند تا با خود واقعیتان هماهنگتر باشید، که این موضوع به شما امکان میدهد بیشتر در کنار همسرتان باشید.
همانطور که آوریل الدمیر، درمانگر ازدواج و مشاور خانواده آمریکایی اشاره می کند: رابطهای که بر مبنای تعهد اما مستقل بنا شده باشد، عموماً سالمتر از رابطهای است که بر اساس وابستگی متقابل بنا شده باشد.
اما مردان کنترلگر به این موضوع اهمیتی نمیدهند، آنها انتظار دارند زنانی که با آنها هستند، آنها را به مهمترین چیز در جهان تبدیل کنند و با خوشحالی شاهد از بین رفتن دوستیهای شریک زندگیشان در نتیجه این موضوع خواهند بود. و هیچ زنی نباید این را تحمل کند.
۵. برای عذرخواهی التماس نکن
در هر رابطهای، درگیری اجتنابناپذیر است، اما یک زن هرگز نباید احساس کند که باید برای عذرخواهی التماس کند. اگر او همیشه کسی است که مسائل را حل میکند، این نشان میدهد که رابطه یک طرفه است. همه درگیریها قابل حل نیستند، اما هر دو طرف باید مایل باشند با ذهنی باز به مسائل نزدیک شوند و بر ترمیم رابطه بیش از هر چیز دیگری تمرکز کنند.
طبق تحقیقات موسسه گاتمن، ۶۹٪ از مشکلات رابطه غیرقابل حل هستند. این بدان معنا نیست که زوجها باید تسلیم شوند و فقط تسلیم شوند. این بدان معناست که آنها باید نحوه برخورد خود با درگیری را تغییر دهند و یاد بگیرند که آن را مدیریت کنند، نه اینکه از آن اجتناب کنند یا آن را حذف کنند. و این شامل عذرخواهی، حتی از طرف یک مرد میشود.
۶. احساساتت را پنهان نکن
ارتباط آزاد برای داشتن یک رابطه صادقانه و سالم بسیار مهم است، به همین دلیل است که هیچ زنی هرگز نباید احساس کند که برای راضی کردن یا آرام کردن یک مرد، باید احساساتش را پنهان کند. اگر مرد احساسات یک زن را در مواقع بروز سرکوب کند و به او احساس ناخوشایندی را منتقل کند موجب می شود تا زن در تجربه بعدی، آن احساس را بروز ندهد و در خود پنهان کند که این موضوع آسیب زیادی به رابطه می زند.
این بدان معنا نیست که زنان باید بتوانند وقتی حالشان بد است، سر همه داد بزنند یا از کوره در بروند. تنظیم احساسات برای همه، صرف نظر از جنسیت، مهم است. اما وقتی افراد احساسات خود را پنهان میکنند، تجربه خود را بیاعتبار میکنند و این منجر به رنجش جدی میشود.
۷. رفاهت را نادیده نگیر
برای زنان آسان است که در دام الگویی بیفتند که تمام انرژی و توجه خود را صرف خانواده یا شریک زندگی خود کنند و در عین حال از رفاه خود غافل شوند. سفارش غذای بیرونبر به جای آشپزی یا "نه" گفتن به برنامهها فقط برای چرت زدن ممکن است زیادهروی به نظر برسد، اما اولویت دادن به مراقبت از خود بخشی از سالم ماندن برای ادامه دادن یک رابطه است.
وقتی زنان این کار را با خودشان میکنند، مشکلساز میشود. باید به مردی که دوستش دارید اجازه دهید تا رفاه بیشتری برای شما فراهم کند و نباید به این موضوع بی توجه باشید چرا که بعدها در رابطه مشکلات عدیده ای ایجاد می کند.
مردانی که برای زنان خود رفاه ایجاد نمی کنند خودخواه و کودکصفت هستند. چنین مردانی برای سرمایهگذاری وقت و انرژی شما مناسب نیستند.
۸. مجبور نیستی مشکلات مردت را به دوش بکشی
بخشی از عاشق بودن، خواستن بهترینها برای شریک زندگیتان است، اما یک زن هرگز نباید احساس کند که مجبور است مشکلات مردش را حل کند. بله، او میتواند به او گوش دهد و از او حمایت کند، اما در نهایت هر مشکلی که یک مرد بالغ ایجاد کرده است مشکل خود اوست و مسئولیتش بر عهده خودش است.
هیچ زنی نباید از مردی که از او چنین درخواستی میکند، حمایت کند. در واقع هیچ زنی نباید بار مشکلات شوهرش را به دوش بکشد آنهم زمانی که خود مرد از آن مشکل خاص کاملا شانه خالی کرده است.
همه ما مسئول زندگی خود هستیم، حتی وقتی ازدواج کردهایم یا مدت زیادی است که متعهد هستیم. شما درمانگر یا درمانگر همیشگی شریک زندگیتان نیستید. اینگونه رفتار کردن بار اضافی بر دوش شما میگذارد و اختیارات شوهرتان را از او میگیرد و او را کودکوار تربیت می کند. و میدانید چه چیزی جذاب نیست؟ مردی که مثل یک بچه رفتار میکند.
۹. مجبور نیستی هر وعده غذا بپزی
در زندگی زناشویی پختن هر وعده غذایی برای زنان در رابطه با مردان به یک رویه استاندارد تبدیل شد. مگر اینکه زن عاشق آشپزی باشد یا این بخشی از تقسیم مساوی کار خانگی آنها باشد، این فقط یک کار خانگی دیگر است که زنان به طور تصادفی و بر اساس هنجارهای جنسیتی منسوخ شده به آنها اختصاص داده میشوند.
در ابتدای هفته، همسرانی که با هم زندگی میکنند میتوانند با هم بنشینند و یک برنامه غذایی تهیه کنند و تصمیم بگیرند که چه کسی در کدام روز شام را بپزد. آنها میتوانند بار ذهنی تهیه لیست مواد غذایی و خرید رفتن را به اشتراک بگذارند و هر کدام میتوانند به نوبت غذا درست کنند.
فقط به این دلیل که یک مرد توسط مادری بزرگ شده است که هر وعده غذایی را درست میکرد، به طور خودکار به این معنی نیست که زن نیز به همان شیوه رفتار خواهد کرد و انتظار چنین کاری از او ذاتاً ناعادلانه است. این باعث میشود که او در مقایسه با مردانی که کاملاً به تقسیم عادلانه کار پایبند هستند، مانند انسانهای غارنشین به نظر برسد.
۱۰. از اوقات تنهایی خود دست نکش
یک زن باید احساس کند که حق دارد برای خودش وقت بگذارد و هرگز نباید احساس کند که مجبور است اوقات تنهایی خود را برای یک مرد از دست بدهد. این واضح به نظر میرسد، زیرا همه اینها بزرگسال هستند و بزرگسالان میتوانند انتخاب کنند که با وقت خود چه کنند، اما در واقع برخی از مردان وجود دارند که انتظار دارند زنانی که دوستشان دارند از سرگرمیها و اوقات تنهایی خود دست بکشند.
یک زن هر چه مدت زمان بیشتری در یک رابطه باشد، راحتتر میتواند فراموش کند که چه کسی است و چه چیزی برایش مهم است. با این حال، هویت مستقل یک زن به اندازه رابطهاش مهم است، به همین دلیل است که باید گذراندن وقت برای خودش را در اولویت قرار دهد.
او باید در هفته چند ساعت را برای هر سرگرمی یا فعالیتی که بیشتر او را تغذیه میکند، اختصاص دهد. رسیدگی به ذهن، بدن و روحش باعث میشود که بیشتر احساس کند خودش است، به این معنی که میتواند در رابطهاش به عنوان خود واقعیاش ظاهر شود. هر مردی که با این موضوع مشکلی ندارد، نیاز به یک بررسی جدی واقعیت دارد.
۱۱. خود واقعی ات باش
در یک رابطه خوب، یک زن میتواند بدون ترس از قضاوت یا تمسخر شریک زندگیاش، خود واقعیاش را نشان دهد. او هرگز نباید احساس کند که مجبور است طوری رفتار کند که واقعا نیست، فقط برای اینکه شوهرش را راضی کند یا آرامش را حفظ کند.
یافتن اصالت خود و هدایت آن به زندگی روزمره، نیاز به کار عمیق درونی و خودآگاهی دارد. همانطور که سوزان سنت ولچ، مشاور زوجین آمریکایی، توصیه میکند: «برای اینکه از زندگی خود راضی و خوشحال باشید، ابتدا باید خود واقعی و اصیل خود را پیدا کنید.»
تنها راه برای شناخت عمیقتر خودمان، صرف وقت برای پرسیدن سوالاتی از خودمان در مورد آنچه برای ما ارزشمند است و نحوه زندگیمان است.
شناخت خود واقعیتان یک سفر است. احتمالاً در آینده به تغییر ادامه خواهید داد. از اینکه واقعاً خودتان باشید نترسید. افراد مناسب اطرافتان واقعاً میخواهند که شما شاد و سالم باشید.