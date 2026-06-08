۷ ترفند علمی برای خداحافظی با موهای سفید

خبر خوب اینکه علم می‌گوید با تغییرات کوچک در سبک زندگی، می‌توانید این روند را به‌طور معناداری به تأخیر بیندازید. در این مقاله ۶ روش اثبات‌شده علمی را بررسی می‌کنیم.

۱. مدیریت سطح استرس (دشمن ملانین)

استرس مزمن باعث ترشح نوراپینفرین می‌شود که می‌تواند سلول‌های بنیادی رنگدانه‌ساز را تخلیه کند. مدیتیشن و ورزش‌های هوازی، بهترین سپر دفاعی شما هستند.

۲. بهبود وضعیت ویتامین B۱۲

کمبود ویتامین B۱۲ یکی از شایع‌ترین دلایل سفید شدن زودرس است. منابع حیوانی یا مکمل‌های تحت نظر پزشک را جدی بگیرید.

۳. ترک سیگار (سمِ موها)

مطالعات نشان می‌دهد افراد سیگاری ۲.۵ برابر بیشتر از غیرسیگاری‌ها در معرض سفیدی زودرس مو هستند؛ چرا که سیگار باعث انقباض عروق و کاهش اکسیژن‌رسانی به فولیکول می‌شود.

۴. محافظت در برابر اشعه UV

خورشید فقط به پوست آسیب نمی‌زند؛ اشعه فرابنفش می‌تواند به ساختار پروتئینی و رنگدانه مو آسیب زده و آن‌ها را بی‌رنگ کند. در آفتاب شدید از کلاه استفاده کنید.

۵. جبران کمبود مس و روی

این مواد معدنی برای تولید ملانین (رنگدانه مو) ضروری هستند. استفاده از آجیل، غلات کامل و حبوبات را در برنامه غذایی بگنجانید.

۶. دریافت آنتی‌اکسیدان‌های قوی

مصرف غذاهای غنی از آنتی‌اکسیدان (مثل توت‌ها، چای سبز و سبزیجات تیره) با خنثی کردن رادیکال‌های آزاد، از تخریب سلول‌های تولیدکننده رنگدانه جلوگیری می‌کند.

۷. از رنگ کردن زودهنگام مو خودداری کنید

برخلاف تصور رایج، رنگ کردن مو در اولین نشانه‌های سفیدی ممکن است روند سفید شدن را تشدید کند. رنگ مو استرس مضاعفی به پوست سر وارد می‌کند و این فشار می‌تواند به سفید شدن بیشتر منجر شود. توصیه می‌کنیم به سفیدی مو به‌عنوان یک پیام از بدن نگاه شود و در صورت آزاردهنده بودن، ابتدا رژیم غذایی و کمبودهای احتمالی بررسی شوند.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/