چند ترفند طلایی برای خوش اشتها کردن کودکان بدغذا

یادتان باشد کودکان باید هر سه تا چهار ساعت یک بار مواد غذایی مصرف کنند. در واقع می توان اینگونه تصور کرد که به جز سه وعده غذایی اصلی که برای همه شناخته شده و قابل قبول است.

کودکتان خوب غذا نمی خورد؟ تمایلی به خوردن میوه، سبزیجات یا مکمل های غذایی از خود نشان نمی دهد؟ در این صورت ممکن است دچار استرس شوید. با خود فکر می کنید که کودکتان ممکن است دچار سطحی از سوء تغذیه شده و بدین ترتیب نتواند منحنی رشد خوبی داشته باشد.

برای تغذیه کودک برنامه داشته باشید

یادتان باشد کودکان باید هر سه تا چهار ساعت یک بار مواد غذایی مصرف کنند. در واقع می توان اینگونه تصور کرد که به جز سه وعده غذایی اصلی که برای همه شناخته شده و قابل قبول است، کودک به دو وعده میان غذا یا همان اسنک ها و مقادیر زیادی میوه نیاز دارند که باید آنها را در حد فاصل وعده های اصلی مصرف کند. این شما هستید که باید برای غذاخوردن کودکتان برنامه ریزی ساده ای داشته باشید. تنها در این صورت است که بدن او به گونه ای متوازن تمام گروه های غذایی مورد نیاز را دریافت می کند.

از غذاهای مناسب هرسن استفاده کنید

در پایان ششمین ماه زندگی نوزادان یعنی نیمه دوم سال اول زندگی، باید به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده تغییراتی در نوع و قوام غذای روزانه کودکان به عمل آورده شود یعنی نه تنها به طور تدریجی به تنوع مواد غذایی دریافتی کودک اقدام شود، بلکه قوام آنها نیز از حالت مایعات صرف به سوی غذاهای سفت تر تغییر یابد. در آغاز با دادن فرنی رقیق یا حریره بادام به صورت تدریجی اولین قدم در تغییر یکنواختی و قوام غذاها برداشته می شود. حال اگر در سال دوم زندگی نیز به جای تغذیه بچه با غذاهای مناسب این سن و سال فقط حریره بادام ، فرنی و سوپ داده شود، به طور حتم مورد استقبال و علاقه کودک قرار نخواهد گرفت.

در دادن شیرمادر افراط نکنید

گاهی عده ای از شما عزیزان تصور می کنید هرچه بچه شیر بیشتری بخورد، برای رشد و نمو او مفیدتر خواهد بود. گرچه شیر مادر یا فرمولا در سال دوم نیز از ارزش بالایی برخوردار است ولی در سال دوم زندگی وعده های اصلی روزانه باید به طور مرتب از غذاهای مناسب این سن و سال تامین شود ولی در میان وعده ها و شب ها بچه را باید از شیر مادر بهره مند کرد. توجه کنید که دادن شیر مادر به تنهایی به جای غذاهای مغذی قادر به تامین نیاز رشدی بچه نخواهد بود؛ چه رسد به پر کردن معده کوچک کودک با انواع جوشانده ها یا شیرخشک یا شیرگاو که علاوه بر زمینه سازی کم خونی ناشی از کمبود آهن، عامل بی اشتهایی کودک و چه بسا ابتلای او به عفونت های گوارشی خواهد شد.

کودک را مجبور به خوردن نکنید

شما به عنوان والدینی که خود را در برابر کودک مسؤول می دانید موظف هستید مواد غذایی مورد نیاز بدنش را همچون سایر نیازهایش فراهم کنید. اما اینکه او نمی خورد یا فعلا تمایلی به خوردن ندارد بحثی دیگر است که شما نمی توانید کار زیادی در این زمینه انجام دهید. به خاطر داشته باشید اگر اجباری در کار باشد، کودک به جای تمایل پیدا کردن به خوردن غذاها، مقاومت می کند. شما وظیفه خود را انجام دهید و شرایط خوردن یک وعده غذایی کامل را برای کودک فراهم کنید. پس از گذشت مدتی آرام آرام به سمت غذا می رود.

قلق کودک​تان را کشف کنید

گاهی رفتارهای مهرآمیز مادر یا بستگان دیگر در قالب دادن هدیه یا خوراندن شکلات، شیرینی، بستنی و انواع نوشیدنی های مختلف در میان وعده ها نمود پیدا می کند که باعث سوق دادن ذائقه کودک به سمت مصرف چنین تنقلاتی می شود. دریافت چنین موادغذایی اشتهای کودک را نیز برای میل کردن موادغذایی مفید و مغذی، کمتر کرده و عاملی جهت سر باز زدن کودک از خوردن غذاهای اصلی و اساسی می شود و زمینه گرایش او را به مواد شیرین و پرچرب فراهم می سازد.

گاهی بچه ها از خوردن غذای خاصی خودداری کرده یا علاقه و رغبتی به آن ماده غذایی که ممکن است خیلی هم ارزشمند باشد، نشان نمی دهند؛ وادار کردن اجباری کودک با هر ترفندی به تناول غذایی موجب خواهد شد که در سنین بعدی نیز از خوردن چنین غذایی خودداری کند. بهتر است بدون هیچ گونه عکس العملی از دادن آن خودداری کنید ولی در آینده با مخلوط ساختن آن با سایر غذاهای موردعلاقه کودک، او را به تدریج به قبول چنین غذایی راغب کنید؛ عدم پافشاری و اجبار کردن کودک به بیشتر خوردن یا تمام کردن به موقع غذا موجب خواهد شد که او به نیازهای واقعی خود به غذا پاسخ گوید.

گاهی بچه ها به علت دیر خوابیدن شبانه، خستگی یا خواب آلودگی، اشتهایی به خوردن وعده های غذایی از خود نشان نمی دهند، بهتر است به جای اصرار و پافشاری، چند دقیقه ای قبل از دادن غذا، بچه را به غذا خوردن فراخوانده و پس از شستن دست و روی او برای برطرف کردن هیجان و خستگی اش، اقدام به غذا دادن کنید.

غذاهای جدید را به تدریج وارد رژیم غذایی کنید

به طور طبیعی کودکان نسبت به غذاهای جدید واکنش سردی از خود نشان می دهند. آنها نوعی ترس درونی از غذاهای جدید دارند و می ترسند که باب میلشان نباشد. پس توصیه می کنیم غذاهای جدیدی را که فکر می کنید جوانه های چشایی کودک را تحریک می کند به تدریج وارد رژیم غذایی خانواده کنید تا کودک موضع انفعالی نسبت به آن نگیرد.

همراه کودک آشپزی کنید

یکی از بهترین و هیجان انگیزترین راه های ترغیب کردن کودک به خوردن انواع غذاها این است که در صورت امکان او را نیز وارد فرآیند آشپزی کنید. هر از گاهی در طول هفته کودک را صدا زده و از او بخواهید که به عنوان یار کمکی شما را در آشپزی کمک کند.

بدین ترتیب کودک علاقه زیادی به خوردن غذا و به خصوص غذایی که خود در تهیه کردن آن نقش دارد ایفا می کند. حتی می توانید بخشی از آماده کردن سالاد (به جز قسمتی که قرار است از چاقو استفاده شود) را که کاری بی خطر است به او محول کنید، البته همواره او را زیر نظر داشته باشید.