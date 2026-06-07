آموزش رفع مشکلات رایج دوربین دنده عقب خودرو

مهم است که بدانید بعد از چه اتفاقی دوربین دنده عقب ماشین تان کار نمیکند، آیا از پشت ضربه ای به خودرو خورده است؟ آیا بعد از تغییر تنظیمات دوربین کار نمی کند؟ آیا باطری خودرویتان ضعیف است؟ آیا خود به خود دوربین دنده عقب کار نمی کند؟

اینکه دوربین دنده عقب خودرو کار نمیکند چند علت اصلی دارد:

۱- باطری خودرویتان ضعیف شده و منبع تغذیه به خوبی برق رسانی نمی کند. گاهی هم ولتاژ کم و زیاد شود دوربین کار نمی کند. برای برطرف کردن این مشکل کافی است سر باطری خودرو را بردارید و به مدت ۵ دقیقه زمان دهید و مجدد سر باطری را وصل کنید. با این کار سیستم مجدد راه اندازی می شود و دوربین دنده عقب کار می کند.

۲- اتصالات دوربین بر اثر ضربه یا علتی در ماشین دچار قطعی شده باشند. در این حالت باید اتصالات را بررسی کنید. برای تعمیر بی ام و به نمایندگی بی ام و مراجعه کنید.

۳- فیوز مربوط به دوربین دنده عقب ماشین سوخته باشد. برای اینکه متوجه شوید که آیا فیوز سوخته یا خیر، ابتدا تست برداشتن سر باطری را انجام دهید اگر مشکل برطرف نشد به دنبال فیوز باید بگردید. برای انجام این کار سراغ دفترچه راهنمای خودرو بروید. اگر دوربین خودرو شما از کارخانه بر روی خودرو باشد در دفترچه آن نوشته شده و با تعویض فیوز هم آمپر آن می توانید تست کنید. اگر خودتان دوربین را به خودرو اضافه کردید در جعبه فیوز خودرو در دفترچه راهنمای خودرویتان به دنبال جایگاه فیوز رزرو بگردید و آنها را تست کنید.

۴- گاهی دوربین هم بر اثر نیاز به بروزرسانی اپلیکیشن ممکن است دچار قطعی شود که باید ریست فکتوری انجام دهید.

۵- اگر با انجام مراحل بالا دوربین روشن نشد احتمال دارد دوربین تان سوخته باشد و باید با تست با یک دوربین سالم مطمئن شوید و این مشکل را با جایگزینی و تعویض دوربین دنده عقب خودرو برطرف کنید.

۶- نصب اپلیکیشن های ناسازگار با دوربین نیز ممکن است علت قطع و وصل شدن دوربین دنده عقب خودرو شود. هر اپلیکیشنی را نصب نکنید.

فیوز دوربین دنده عقب خودرو را از کجا پیدا کنیم؟

برای پیدا کردن فیوز دنده عقب خودرو دو راه دارید ابتدا سراغ دفترچه راهنمای خودرو بروید، و با توجه به توضیحاتی که در بالا مورد شماره ۳ برایتان بیان کردیم اقدام کنید. اگر دفترچه راهنما ندارید با آزمون و خطا از جعبه فیوز خودرو پیش بروید. راه دیگری نیز دارید می توانید راهنمای جعبه فیوز مدل خودرویتان را سرچ کنید و متوجه شوید هر فیوز برای کدام قسمت از خودرو شما است.

علت تاری دوربین دنده عقب

تاری دوربین دنده عقب به چند دلیل زیر است:

کثیف شدن دوربین دنده عقب بر اثر گرد و خاک و یا کثیفی

خراب شدن اتصالات سیم ها و عملکرد نادرست سنسورها

آسیب به دوربین دنده عقب خودروتان

تار شدن دوربین دنده عقب خودرو معمولاً به یکی از دلایل زیر مربوط است:

کثیفی لنز دوربین: گرد و خاک، گل، یا قطرات آب باعث تار شدن تصویر می شود.

بخار یا رطوبت داخل لنز: در هوای مرطوب یا بارانی، بخار ممکن است داخل لنز جمع شود.

خش یا آسیب فیزیکی به لنز: خط وخش یا ترک روی شیشه لنز تصویر را تار و مات می کند.

نقص در سیم کشی یا اتصالات: ضعیف بودن سیگنال ویدیو یا اتصالات شل ممکن است تصویر را بی کیفیت کند.

خرابی سنسور دوربین: اگر خود سنسور داخلی خراب شده باشد، تصویر تار یا با نویز خواهد بود.

نصب نامناسب یا زاویه اشتباه دوربین: باعث می شود تصویر غیرشفاف یا خارج از فوکوس باشد.

پیشنهاد میکنیم اول لنز را با یک دستمال نرم و بدون پرز تمیز کن. اگر مشکل حل نشد، باید اتصالات بررسی شود یا دوربین تست شود.