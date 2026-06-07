روش دریافت خسارت در تصادفی که مقصر متواری شده چگونه است ؟

زمانی که تصادفی شکل می گیرد، انتظار می رود که راننده مقصر، مسئولیت اتفاق رخ داده را برعهده گرفته و از محل بیمه شخص ثالث، خسارات را پرداخت کند. اما گاهی اوقات به دلایل مختلفی، ممکن است که راننده مقصر از محل حادثه تصادف متواری شود. در این صورت یک سوال بزرگ شکل می گیرد که اگر مقصر تصادف از صحنه فرار کرد چه کنیم؟ در این صورت آیا بیمه به راننده متواری تعلق میگیرد یا خیر؟ در این مطلب به دنبال آن هستیم که پیگیری تصادف با راننده مقصر فراری را بررسی کنیم.

اگر مقصر تصادف از صحنه فرار کرد چه کنیم؟

در صورتی که شما نیز با چنین وضعیتی روبرو شدید که راننده مقصر از حادثه رانندگی فرار کرد، باید اقدامات زیر را انجام دهید تا به حق خود، اعم از این که خسارت مالی یا جانی باشد، برسید:

گام اول: پیش از هر چیزی حتما با پلیس 110 تماس گرفته و حادثه تصادف را گزارش کنید.

گام دوم: دقت داشته باشید که حتما باید کروکی به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی، ترسیم شود.

گام سوم: سپس لازم است که حتما یک صورت جلسه به وسیله مامور 110 (کلانتری) در خصوص آن چه رخ داده و متواری شدن راننده، تنظیم شود. در صورتی که شماره پلاک راننده خودروی مقصر را می دانید، حتما به مامور پلیس، گزارش دهید.

گام چهارم: با داشتن صورت جلسه، حتما خود شما (یا در صورت تصادف جرحی و فوتی)، بستگان درجه یک، به کلانتری مراجعه کرده و شکایت خود را مقابل راننده مقصر متواری، تنظیم کنید.

نکته: در صورتی که شما مشخصات خودروی متواری شده را دیده باشید، باید سریع آن را یادداشت کنید تا امکان پیگیری مستقیم از محل بیمه نامه شخص ثالث وجود داشته باشد. در غیر این صورت اگر هیچ اطلاعاتی از این خودرو نداشته باشید، چنین امکانی نیز منتفی خواهد بود.

گام پنجم: در صورتی که خسارت مالی باشد و هیچ ردی از راننده مقصر وجود نداشته باشد، باید برای دریافت خسارت، به سراغ بیمه بدنه خودروی خود بروید. اما در صورتی که خسارت جانی باشد، ماجرا تفاوت می کند که در گام های بعدی به آن پرداخته ایم.

گام ششم: در صورت بروز خسارات جانی و مشخص نبودن اطلاعات خودروی راننده مقصر، کلانتری شخص یا اشخاص آسیب دیده را به پزشک قانونی معرفی می کند تا معاینات لازم صورت گرفته و میزان صدمات وارده، ارزیابی شوند.

گام هفتم: سپس کلانتری پرونده را به دادسرا فرستاده و پس از طی مراحل قضایی، رای دادگاه صادر می شود.

گام هشتم: در صورتی که به هر نحوی راننده مقصر (حتی مالک خودرو) شناسایی شود، به دادگاه معرفی شده و خسارات از او دریافت می شوند. در غیر این صورت برای تامین خسارات جانی، صندوق تامین خسارات بدنی، پاسخگو خواهد بود که پرداخت خسارت بعد از حکم قطعی دادگاه و ارجاع به اجرای احکام، صورت می گیرد.

آیا بیمه به راننده متواری تعلق میگیرد؟

در نظر داشته باشید که بیمه شخص ثالث، به منظور حمایت از حقوق مالی و جانی اشخاص ثالث در تصادف است و متواری شدن راننده مقصر، تاثیر در احقاق حقوق اشخاص ثالث ندارد و دیه تصادف راننده فراری به شخص آسیب دیده یا بازماندگان او پرداخت می شود. به واقع فرار از صحنه تصادف و بیمه شخص ثالث، موجب نفی حق شخص ثالث نمی شود.

پیگیری تصادف بدون شماره پلاک چطور انجام می شود؟

توجه داشته باشید که اگر شما هیچ اطلاعاتی از خودروی تصادفی نداشته باشید، امکان شکایت از شخص مالک یا راننده خودرو را ندارید. در این صورت همان طور که گفتیم پرداخت خسارات جانی از طریق صندوق تامین امکان پذیر خواهد بود. البته در نظر داشته باشید که در صورت عدم شناسایی خودرو، بخاطر فرار از صحنه تصادف خسارت مالی از صندوق تامین پرداخت نمی شود. اما هنوز یک شانس دارید که در محل تصادف دوربین وجود داشته و پس از شکایت در کلانتری و گزارش حادثه، بتوانید از طریق این دوربین ها، خودروی متواری را شناسایی کنید. از آن جایی که در بیشتر خیابان ها و کوچه ها، دوربین نصب شده است، شانس برخورداری از چنین چیزی بالا خواهد بود.

تعریف جرم فرار راننده مقصر از حادثه رانندگی منجر به جرح یا فوت

در صورتی که در حادثه رانندگی، یکی از اشخاص ثالث یا بیشتر، دچار صدمات جانی شوند، فرار راننده از محل تصادف، جرم تلقی می شود. دقت داشته باشید که در این صورت قاضی، تخفیفی برای میزان حبس متهم در نظر نگرفته و حتی باید او را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم نماید.

در اینجا توجه شما را به ماده قانونی 719 قانون مجازات اسلامی، جلب می کنیم:

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱ – راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.