این وسیله ساده در سرویس بهداشتی دفع را بسیار آسانتر میکند
گاهی مؤثرترین راهکارهای سلامت، سادهترین آنها هستند. یک چهارپایه کوچک کنار توالت میتواند وضعیت بدن را به شکل طبیعیتری تنظیم کند و فرایند دفع را آسانتر سازد. البته متخصصان تأکید میکنند که برای سلامت پایدار روده، مصرف فیبر کافی، نوشیدن آب، فعالیت بدنی منظم و توجه به پیامهای بدن مهمترین اصل است.
بسیاری از افراد تصور میکنند برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش باید رژیمهای پیچیده یا مکملهای گرانقیمت مصرف کنند. اما متخصصان گوارش میگویند یکی از مؤثرترین راهکارها ممکن است چیزی باشد که تنها چند سانتیمتر ارتفاع دارد: یک چهارپایه کوچک زیر پا هنگام استفاده از توالت.
این توصیه اخیراً در گفتوگویی با دکتر Trisha Pasricha، پزشک و متخصص گوارش، مطرح شد و با تأیید چندین متخصص دیگر همراه بود.
چرا یک چهارپایه کوچک مفید است؟
توالتهای مدرن باعث میشوند بدن در وضعیت نشسته قرار بگیرد، در حالی که از نظر آناتومیک، بدن انسان برای دفع در حالت چمباتمه یا نیمهچمباتمه طراحی شده است.
قرار دادن پاها روی یک چهارپایه کوچک باعث میشود زانوها بالاتر از سطح لگن قرار گیرند و بدن به وضعیت طبیعیتری نزدیک شود. در این حالت:
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عضلات کف لگن بهتر شل میشوند.
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زاویه راستروده بازتر میشود.
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فشار کمتری برای دفع لازم است.
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تخلیه روده کاملتر انجام میشود.
متخصصان معتقدند این تغییر ساده میتواند به کاهش یبوست، زور زدن هنگام دفع و احساس تخلیه ناقص کمک کند.
یبوست؛ مشکلی شایع اما قابل پیشگیری
یبوست یکی از رایجترین مشکلات گوارشی در جهان است. عوامل متعددی از جمله کمبود فیبر، مصرف ناکافی آب، کمتحرکی و نادیده گرفتن احساس دفع در ایجاد آن نقش دارند.
کارشناسان تأکید میکنند که استفاده از چهارپایه به تنهایی معجزه نمیکند و باید در کنار عادات سالم دیگر قرار گیرد.
سه توصیه طلایی متخصصان برای دفع بهتر
۱. فیبر و آب را جدی بگیرید
متخصصان توصیه میکنند بزرگسالان روزانه بین ۲۵ تا ۳۸ گرم فیبر مصرف کنند.
منابع خوب فیبر عبارتاند از:
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سبزیجات
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میوهها
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حبوبات
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جو دوسر
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نان و غلات سبوسدار
فیبر بدون آب کافی تأثیر مطلوبی ندارد؛ بنابراین نوشیدن آب در طول روز ضروری است.
۲. دفع را به تعویق نیندازید
بدن دارای ساعت زیستی مشخصی برای فعالیت رودههاست. معمولاً صبحها و بهویژه پس از بیدار شدن یا صرف صبحانه، حرکات روده فعالتر هستند.
نادیده گرفتن مکرر احساس دفع میتواند به مرور زمان موجب یبوست و اختلال در عملکرد طبیعی روده شود.
۳. بیشتر حرکت کنید
فعالیت بدنی منظم باعث افزایش حرکات طبیعی روده میشود.
پیادهروی روزانه، شنا، دوچرخهسواری و تمرینات هوازی سبک میتوانند به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک کنند. ورزش همچنین استرس را کاهش میدهد؛ عاملی که تأثیر قابل توجهی بر سلامت روده و تعادل میکروبیوم دارد.
چه کسانی بیشتر سود میبرند؟
استفاده از چهارپایه زیر پا ممکن است بهویژه برای افراد زیر مفید باشد:
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مبتلایان به یبوست مزمن
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سالمندان
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افراد کمتحرک
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زنان پس از زایمان
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افرادی که هنگام دفع مجبور به زور زدن زیاد هستند
جمعبندی
به بیان ساده، اگر میخواهید رودهها عملکرد بهتری داشته باشند، شاید وقت آن رسیده باشد که به وضعیت نشستن خود در سرویس بهداشتی نیز توجه کنید.