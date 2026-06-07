اینجا تنها زمین چمن فوتبال شهرستان کوهرنگ در دیمه است؛ شهرستانی که سال‌هاست نامش با محرومیت گره خورده، اما در دل همین محرومیت، استعدادهای ورزشی فراوانی رشد کرده‌اند. سهم امروز جوانان کوهرنگی از فوتبال، نه زمین استاندارد و امکانات ورزشی، بلکه زمینی است که باید آن را با دام‌ها تقسیم کنند!