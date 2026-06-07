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ویدئو عجیب از حضور اسب‌ها و گاوها در زمین فوتبال!/ استفاده اشتراکی از زمین چمن + فیلم

ویدئو عجیب از حضور اسب‌ها و گاوها در زمین فوتبال!/ استفاده اشتراکی از زمین چمن + فیلم
کد خبر : 1795254
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ویدئویی از زمین فوتبال در کوهرنگ منتشر شده که در یک طرف جوانان در حال بازی فوتبال و در طرف دیگر اسب ها و گاوها در حال چرا هستند.

اینجا تنها زمین چمن فوتبال شهرستان کوهرنگ در دیمه است؛ شهرستانی که سال‌هاست نامش با محرومیت گره خورده، اما در دل همین محرومیت، استعدادهای ورزشی فراوانی رشد کرده‌اند. سهم امروز جوانان کوهرنگی از فوتبال، نه زمین استاندارد و امکانات ورزشی، بلکه زمینی است که باید آن را با دام‌ها تقسیم کنند!

منبع فارس
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