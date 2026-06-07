صبحانه محبوب سلنا گومز
بسیاری از افراد برای داشتن انرژی بیشتر در طول روز به دنبال یک صبحانه کامل و مغذی هستند. جالب است بدانید که صبحانه مورد علاقه سلنا گومز، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی، یکی از سادهترین و در عین حال پروتئینیترین گزینههاست.
طبق گفته نامزد او، بنی بلانکو ، سلنا تقریباً هر روز صبح یک صبحانه مشابه میخورد و به ندرت از آن خسته میشود.
یک صبحانه ثابت برای هر روز
بلانکو میگوید سلنا معمولاً یکی از این ترکیبها را برای صبحانه انتخاب میکند:
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تخممرغ و سوسیس ادویهدار داخل نان تورتیلا
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کِسادیا با تخممرغ و سوسیس ادویهدار
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تخممرغ همراه با سوسیس ادویهدار، برنج و لوبیا
این ترکیبها علاوه بر طعم دلچسب، مقدار قابل توجهی پروتئین در اختیار بدن قرار میدهند و میتوانند ساعتها احساس سیری ایجاد کنند.
چرا صبحانه پرپروتئین اهمیت دارد؟
متخصصان تغذیه معتقدند آغاز روز با پروتئین کافی میتواند مزایای زیادی داشته باشد:
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کاهش احساس گرسنگی در طول روز
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کمک به حفظ و بازسازی عضلات
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کنترل بهتر قند خون
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افزایش تمرکز و سطح انرژی
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جلوگیری از ریزهخواری بین وعدهها
به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران و افراد فعال تلاش میکنند بخش مهمی از نیاز پروتئینی روزانه خود را از وعده صبحانه تأمین کنند.
تخممرغ؛ ستاره اصلی این صبحانه
مهمترین بخش صبحانه سلنا گومز تخممرغ است؛ غذایی که سالهاست در فهرست سالمترین مواد غذایی جهان قرار دارد.
تخممرغ علاوه بر پروتئین باکیفیت، حاوی مواد مغذی ارزشمندی مانند:
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کولین برای تقویت حافظه و عملکرد مغز
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ویتامین D برای سلامت استخوانها
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ویتامین B۱۲ برای سیستم عصبی
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لوتئین و زآگزانتین برای سلامت چشمها
است.
همچنین پروتئین موجود در تخممرغ باعث میشود فرد مدت بیشتری احساس سیری داشته باشد.
لوبیا؛ مکملی عالی برای پروتئین و فیبر
در برخی روزها سلنا صبحانه خود را همراه لوبیا و برنج مصرف میکند. لوبیا علاوه بر پروتئین گیاهی، منبع بسیار خوبی از فیبر غذایی است و میتواند به سلامت دستگاه گوارش و کنترل اشتها کمک کند.
ترکیب پروتئین و فیبر یکی از بهترین راهها برای حفظ انرژی پایدار در طول روز محسوب میشود.
چگونه این صبحانه را سالمتر کنیم؟
اگر بخواهید از این ایده الهام بگیرید، میتوانید نسخه سالمتری تهیه کنید:
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از تخممرغ کامل همراه با چند سفیده استفاده کنید.
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سوسیس کمچرب یا گوشت مرغ و بوقلمون را جایگزین انواع پرچرب کنید.
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نان یا تورتیلای سبوسدار انتخاب کنید.
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فلفل دلمهای، گوجهفرنگی و اسفناج به غذا اضافه کنید.
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لوبیا را برای افزایش فیبر فراموش نکنید.
راز موفقیت؛ سادگی
یکی از نکات جالب درباره این صبحانه آن است که پیچیدگی خاصی ندارد. بسیاری از متخصصان معتقدند داشتن چند وعده سالم و مورد علاقه که بتوان به طور منظم مصرف کرد، از دنبال کردن رژیمهای سخت و کوتاهمدت مؤثرتر است.
جمعبندی
صبحانه مورد علاقه سلنا گومز نمونهای از یک وعده غذایی ساده، خوشمزه و سرشار از پروتئین است. ترکیب تخممرغ، سوسیس ادویهدار، لوبیا و نان تورتیلا میتواند انرژی لازم برای شروع روز را فراهم کند و به حفظ سیری و سلامت عضلات کمک کند. گاهی بهترین برنامه غذایی همان برنامهای است که بتوان برای مدت طولانی و با لذت به آن پایبند ماند.