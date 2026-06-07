جمیله علم الهدی: رهبرشهید انقلاب صریحا به من گفتند در امور اجرایی دولت دخالت نکن!

جمیله علم الهدی به روزنامه خراسان گفت: بسیاری از رخدادها و بحران‌هایی که پس از آن در کشور به وجود آمد، ریشه در فقدان شهید رئیسی داشت.

بخشهایی از اطهارات او را می خوانید:

*در روز حادثه بالگرد برای حضور در کنفرانس علم قرآن در دانشگاه تهران برنامه‌ریزی حضور داشتم و شهید رئیسی پیش از سفر به من گفته بود که تا عصر بازخواهد گشت تا در مراسم اختتامیه حضور یابد. با تغییر شرایط و انتشار اخبار مربوط به حادثه، به تبریز رفتم و تا ساعات پایانی روز همچنان امید به یافتن رئیس‌جمهور و همراهانش وجود داشت. حدود ساعت ۱۰ شب رهبر انقلاب با من تماس تلفنی برقرار کردند و با بیانات آرامش‌بخش خود، فضای روحی خانواده را آرام کردند.

* مهم‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور شهید مبارزه با فساد بود و او از نخستین روزهای حضور در عرصه انتخابات، مبارزه با فساد را به‌عنوان هدف اصلی خود اعلام کرده بود. بسیاری از انتقادها و حملات به شهید رئیسی ناشی از سوءبرداشت نسبت به این رویکرد بود و برخی مبارزه او با فساد را با رقابت‌های سیاسی اشتباه می‌گرفتند.

* شهید رئیسی تلاش داشت الگویی از مدیریت سالم، پاکدست و به دور از فساد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی ارائه کند. رئیس‌جمهور شهید همواره بر حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از ناامیدی مردم تأکید داشت و بارها از مسئولان و اطرافیان ‌خواست از طرح برخی اختلافات و تنش‌ها در رسانه‌ها خودداری کنند تا مردم دچار نگرانی و خستگی نشوند.

* رهبرانقلاب در نخستین دیدار پس از پیروزی شهید رئیسی در انتخابات، صراحتاً از من خواستند که در امور اجرایی و مدیریتی دولت دخالت نکنم و من همواره خود را ملزم به اجرای این توصیه می‌دانستم و از ورود به انتصابات و تصمیمات اجرایی پرهیز می‌کردم. *مراجعات فراوانی برای معرفی افراد یا پیگیری انتصابات به من صورت می‌گرفت، اما همه درخواست‌ها را رد می‌کردم و بارها اعلام شده بود که من در این حوزه هیچ نقشی ندارم. آشنایی من با برخی چهره‌های حوزه آموزش و پرورش موجب شده بود برخی افراد تصور کنند انتصاب آنان با توصیه من انجام شده است، در حالی که چنین موضوعی صحت نداشت.

* در بسیاری از کشورهای جهان، همسران رؤسای جمهور و مقامات ارشد نقش‌های پررنگ و تأثیرگذاری دارند، اما در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ساختار خاص نظام و جایگاه رهبری، این نقش‌ها شکل متفاوتی پیدا می‌کند. مفهوم «بانوی اول» در جریان برگزاری کنگره بین‌المللی زنان تأثیرگذار و تعامل با همسران رؤسای جمهور و مقامات کشورهای مختلف مطرح شد. در ساختار جمهوری اسلامی، با توجه به جایگاه رهبری در رأس نظام، عنوان بانوی اول در حقیقت متعلق به همسر رهبر انقلاب است. *مسئله حجاب موضوعی پیچیده و چندبعدی است که نمی‌توان آن را صرفاً از منظر قانون‌گذاری مورد بررسی قرار داد. حل این مسئله بیش از هر چیز نیازمند مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی مردم است.در سال‌های اخیر بخشی از زنان احساس می‌کنند امنیت و آسایش آنان در برخی فضاهای عمومی کاهش یافته است. زنان چه باحجاب باشند و چه دیدگاه متفاوتی نسبت به حجاب داشته باشند، در برخی محیط‌های عمومی با رفتارهای نامناسب، مزاحمت‌های کلامی یا محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند که بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی می‌گذارد. این وضعیت موجب شده بسیاری از زنان حضور کمتری در فضاهای عمومی، مراکز تفریحی و محیط‌های اجتماعی داشته باشند و بخشی از اوقات فراغت خود را در خانه سپری کنند. *تصویری که در برخی رسانه‌ها از آیت‌ا... علم‌الهدی ارائه می‌شود، با واقعیت شخصیت و سبک زندگی پدرم فاصله دارد. راه‌اندازی واحد خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و سپردن مسئولیت‌های مدیریتی و آموزشی این مجموعه به بانوان، نمونه‌ای از نگاه وی به رشد و توانمندسازی زنان است. در خانواده ما همواره بر تحصیل، رشد علمی و فعالیت اجتماعی زنان تأکید شده و تمامی بانوان خانواده در مسیر آموزش عالی و فعالیت‌های علمی قرار داشته‌اند.

*آیت‌ا... علم‌الهدی در سال‌های طولانی بیماری همسر خود، بخش عمده‌ای از وقت و زندگی خود را صرف مراقبت از ایشان کرد و در ماه‌های پایانی عمر وی نیز ساعات طولانی در بیمارستان در کنار همسرش حضور داشت. بخشی از هجمه‌ها علیه آیت‌ا... علم‌الهدی به دلیل مواضع و تأثیرگذاری وی در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه موضوع زنان است. مسئله زنان در ایران صرفاً یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای دارد و نیازمند گفت‌وگو، درک متقابل و پرهیز از نگاه‌های تقلیل‌گرایانه است.