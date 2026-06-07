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قیمت دلار و قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1795167
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.

بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 17 خرداد - 08:00

ارز

قیمت (ریال)

دلار

1,752,200

یورو

2,019,600

درهم امارات

477,020

پوند انگلیس

2,337,000

لیر ترکیه

38,050

فرانک سوئیس

2,199,700

یوان چین

259,000

ین ژاپن (100 ین)

1,092,930

وون کره جنوبی

1,119

دلار کانادا

1,257,300

دلار استرالیا

1,233,800

دلار نیوزیلند

1,015,000

دلار سنگاپور

1,357,700

روپیه هند

18,410

روپیه پاکستان

6,296

دینار عراق

1,339

پوند سوریه

15,228

افغانی

27,456

کرون دانمارک

270,000

کرون سوئد

185,300

کرون نروژ

185,500

ریال عربستان

466,650

ریال قطر

481,414

ریال عمان

4,551,000

دینار کویت

5,707,347

دینار بحرین

4,646,036

رینگیت مالزی

435,100

بات تایلند

53,440

دلار هنگ کنگ

223,600

روبل روسیه

23,950

منات آذربایجان

1,031,370

درام ارمنستان

4,750

لاری گرجستان

658,800

سوم قرقیزستان

20,040

سامانی تاجیکستان

187,354

منات ترکمنستان

500,600
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