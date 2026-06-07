قیمت دلار و قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 17 خرداد - 08:00
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار
|
1,752,200
|
یورو
|
2,019,600
|
درهم امارات
|
477,020
|
پوند انگلیس
|
2,337,000
|
لیر ترکیه
|
38,050
|
فرانک سوئیس
|
2,199,700
|
یوان چین
|
259,000
|
ین ژاپن (100 ین)
|
1,092,930
|
وون کره جنوبی
|
1,119
|
دلار کانادا
|
1,257,300
|
دلار استرالیا
|
1,233,800
|
دلار نیوزیلند
|
1,015,000
|
دلار سنگاپور
|
1,357,700
|
روپیه هند
|
18,410
|
روپیه پاکستان
|
6,296
|
دینار عراق
|
1,339
|
پوند سوریه
|
15,228
|
افغانی
|
27,456
|
کرون دانمارک
|
270,000
|
کرون سوئد
|
185,300
|
کرون نروژ
|
185,500
|
ریال عربستان
|
466,650
|
ریال قطر
|
481,414
|
ریال عمان
|
4,551,000
|
دینار کویت
|
5,707,347
|
دینار بحرین
|
4,646,036
|
رینگیت مالزی
|
435,100
|
بات تایلند
|
53,440
|
دلار هنگ کنگ
|
223,600
|
روبل روسیه
|
23,950
|
منات آذربایجان
|
1,031,370
|
درام ارمنستان
|
4,750
|
لاری گرجستان
|
658,800
|
سوم قرقیزستان
|
20,040
|
سامانی تاجیکستان
|
187,354
|
منات ترکمنستان
|
500,600