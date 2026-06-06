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این عکس نروژی‌ها به جای سرگرمی، سیاسی شد! + عکس

این عکس نروژی‌ها به جای سرگرمی، سیاسی شد! + عکس
کد خبر : 1794868
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عکس بازیکنان تیم ملی نروژ جنجالی شد.

عکس وایکینگی بازیکنان تیم ملی فوتبال نروژ قبل از سفر به آمریکا برای حضور در جام جهانی 2026 مورد انتقاد قرار گرفت.

در این عکس ستاره های نروژ نظیر ارلینگ هالند و ماترین اودگارد در پس زمینه ای با کشتی های بلند سنتی وایکینگ ها با سپر و شمشیر ژست گرفتند.

با وجود اینکه بخش رسانه ای تیم ملی نروژ این تصاویر را صرفا یک سرگرمی می داند اما تعدادی از رسانه ها و خبرنگاران این کشور این اقدام را ترویج خشونت عصر وایکینگ ها و همچنین تفکرات جنسیت زده دانستند.

این عکس نروژی‌ها به جای سرگرمی، سیاسی شد! + عکس

 

 

منبع خبرانلاین
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