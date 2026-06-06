کشتی سواری رهبر کره شمالی و دخترش سوژه شد + عکس

رهبر کره شمالی، هنگام مشاهده آزمایش دریایی ناوشکن جدید کلاس ۵۰۰۰ تنی گانگ گونهو، دستور داد: «اطمینان حاصل شود که نیروی دریایی به طور قابل اعتمادی نقشی در بازدارندگی جنگ هسته‌ای ایفا می‌کند.»

این خبر، نشان‌دهنده توانایی‌های نظامی رو به گسترش کره شمالی پیش از سفر شی جین پینگ، رهبر چین، به پیونگ یانگ است.

رسانه کره‌ای «چوسان» نیز گزارش داد: رئیس کیم به وظایف تحت برنامه نوسازی نیروی دریایی پنج ساله که در نهمین کنگره حزب در اوایل امسال تصویب شد، از جمله توسعه و تولید سلاح‌های مخفی زیر آب، ساخت یک ناوشکن جدید کلاس ۱۰۰۰۰ تنی اشاره کرد و از برنامه تقویت تسلیحاتی کشتی ابراز امیدواری کرد. او علاوه بر این، خواستار به خدمت گرفتن سریع ناوشکن‌های «چو هیون» و «گانگ گونهو» در نیروی دریایی شد.