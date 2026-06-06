قیمت دلار و قیمت یورو امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 16 خرداد - 08:00
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار
|
1,744,200
|
یورو
|
2,020,000
|
درهم امارات
|
472,820
|
پوند انگلیس
|
2,335,200
|
لیر ترکیه
|
37,800
|
فرانک سوئیس
|
2,201,200
|
یوان چین
|
256,300
|
ین ژاپن (100 ین)
|
1,085,840
|
وون کره جنوبی
|
1,129
|
دلار کانادا
|
1,247,800
|
دلار استرالیا
|
1,239,500
|
دلار نیوزیلند
|
1,020,600
|
دلار سنگاپور
|
1,352,100
|
روپیه هند
|
18,160
|
روپیه پاکستان
|
6,270
|
دینار عراق
|
1,352
|
پوند سوریه
|
15,080
|
افغانی
|
27,196
|
کرون دانمارک
|
270,300
|
کرون سوئد
|
185,800
|
کرون نروژ
|
186,300
|
ریال عربستان
|
462,390
|
ریال قطر
|
492,214
|
ریال عمان
|
4,508,000
|
دینار کویت
|
5,659,347
|
دینار بحرین
|
4,608,036
|
رینگیت مالزی
|
432,900
|
بات تایلند
|
53,290
|
دلار هنگ کنگ
|
221,500
|
روبل روسیه
|
23,770
|
منات آذربایجان
|
1,021,870
|
درام ارمنستان
|
5,070
|
لاری گرجستان
|
652,400
|
سوم قرقیزستان
|
19,850
|
سامانی تاجیکستان
|
186,454
|
منات ترکمنستان
|
498,200