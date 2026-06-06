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سایر رسانه‌ها ۱۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۳:۴۵

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه به‌روز‌رسانی می‌شود.