پیام تبریک ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع)

یک سعادت

داد این بشارت تابیده هفتم

مهر ولایت

آمد این مژده از حی تبارک

میلاد موسی بن جعفر (ع) مبارک باد

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حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام رهبر راه ولاست

باطن نورانی‌اش آئینه ایزدنماست

میلاد با سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت مبارک باد

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مژده‌ میلاد تو، نفحه باد صباست

رایحه یاد تو با دل ما آشناست

آمدی و باب هر حاجت دل‌ها شدی

باب حوائج تویی، نام تو ذکر خداست

میلاد نور مبارک

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شده دل وادی سینا به تجلای موسی

که کلیم خدا آید به تماشای موسی

میلاد هفتمین فخر عالم امکان باب‌الحوائج، موسی بن جعفر (ع) بر شما مبارک باد

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داده خداوند جلی

حمیده را دسته گلی

آمد موسی طور انّما

روشن چشم رسول مصطفی

صادق آل مرتضی چشم تو روشن

ولی حق نور هدی چشم تو روشن

مولود این هفتم ولی

بادا مبارک بر علی

سلام بر تو که نیازمندان را باب الحوائجی.

سلام بر نام معطر و زیبایت، که الهام بخش ِ صبوری، شکیبایی، بردباری و حلم است.

ولادت هفتمین فخر عالم امکان امام موسی کاظم علیه السلام تهنیت باد

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دل به طهورای ولایت برید

حاجت خود به باب حاجت برید

نگویم این را که خدا عالم است

باب حوائج به خدا کاظم است

میلاد نور مبارک

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صبح انوار هدایت موسی کاظم بود

صاحب سرّ ولایت، موسی کاظم بود…

آن گلستان ولایت کز نسیم او دمید

گلبنی در هر ولایت، موسی کاظم بود

ولادت هفتمین فخر عالم امکان امام موسی کاظم علیه السلام تهنیت باد

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موسای عیسوی دم، هفتم امام شیعه

از کاظم غیظ افزود بر احترام شیعه

آید شمیم جنت زد بر مشام شیعه

گشتند زان شه دین، شاهان غلام شیعه

میلاد با سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت مبارک باد

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چو اشک دیده عشاق حق، دل‌ها مصفا شد

قلوب شیعیان از روشنی چون طور سینا شد

اگر بینی فضای آفرینش گشته عطرآگین

گل روی امام موسی کاظم شکوفا شد

میلاد موسی بن جعفر مبارک باد

ولادت هفتمین فخر عالم امکان امام موسی کاظم علیه السلام تهنیت باد

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آن درگهی که پایه‌ پایه‌اش از عرش برتر است

دولت‌ سرای حضرت موسی بن جعفر است

آئینه جمال خداوند سرمدی

هم مظهر علوم و خصال پیمبر است

میلاد موسی بن جعفر (ع) مبارک باد

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خجسته میلاد هفتمین پیشوای خیر و خوبی

هفتمین قافله سالار کاروان صبر و شکیبایی

امام موسی کاظم علیه السلام خجسته باد

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وارث مُلک تبسم؛ کاظم است

عشق عالمتاب هفتم؛ کاظم است

آفرینش؛ سوره‌ای از مهر او

بر لب هستی؛ تبسّم کاظم است

ولادت امام موسی کاظم (ع) خجسته باد

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موسای ما ز نسل شهنشاه خیبر است

نوری ز طیف عاطفه، موسی بن جعفر است

حاجت روا شدن ز درش کار ساده است

این کمترین عنایت این خانواده است

میلاد امام موسی کاظم علیه‌السلام مبارک

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مژده‌ای دل که شب میلاد کاظم آمده

فاطمه بر دیدن موسی بن جعفر آمده

کاظمین امشب چراغان از وجود کاظم است

خانه‌ی صادق چراغان از حضور کاظم است

میلاد نور مبارک

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مژده‌ ای دل که به ما تاج سری داد خدا

شب ما سوته دلان را سحری داد خدا

سجده شکر به جا آر که از رحمت خویش

تیر جان‌سوز دعا را اثری داد خدا

ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد

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امشب جهان به عطر ولایت معطر است

زیرا شب ولادت موسی بن جعفر است

روییده در بهشت ولایت گلی کز آن

در هر مشام رایحه ای روح پرور است

ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد

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از این تک گل دل صحرا بهاری است

دگر پایان هجر و بی قراری ست

خریدار جمالش قدسیانند

همیشه زائرش قدوسیانند

ز صبرش در عجب درمانده ایوب

ز اشک دیده‌ دیده‌اش وامانده یعقوب

ولادت هفتمین فخر عالم امکان امام موسی کاظم علیه السلام تهنیت باد

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ماه مدینه شمع جمع هستی

بر ما دهد درس یکتا پرستی

هفتم وصی خاتم النبیین

سلاله طاها و آل یاسین

ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد

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بر امام منتظر بادا مبارک این ولادت

تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت

رسید شادی شیعیان به عرش اعلی

چون که شد نور رخ موسوی هویدا

ولادت هفتمین فخر عالم امکان امام موسی کاظم علیه السلام تهنیت باد

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عرش الهی اگر، جلوه گه حق بود

بارگه‌ات کاظمین، خود حرم کبریاست

قبله قدوسیان، کوی مصفای تو

نام دل آرای تو، کعبه‌ی حاجات ماست

میلاد اسوه صبر و تقوا امام موسی کاظم (ع) مبارک باد

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بر در میخانه گدایی رواست

اگر که ساقی کرم مرتضاست

ز مرتضی اگر کرم بخواهید

اگر که لطف دم به دم بخواهید

میلاد نور مبارک

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سر زد مهی زیبا از نسل کوثر

شد جلوه‌ جلوه‌گر نور موسی بن جعفر

تابنده خورشید عشق و عقیده

امام صادق را فروغ دیده

ولادت هفتمین فخر عالم امکان امام موسی کاظم علیه السلام تهنیت باد

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روح مطهر تو، خورشید بی زوال است

با ظلمت و تباهی، همواره در جدال است

ای شهسوار دل‌ها، آقا امام کاظم

غالب به خشم گشتی، ای روح پاک وصائم

میلاد نور مبارک

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زمین را از صفا زیور ببندید

به اوج آسمان اختر ببندید

به مژگان خاک این ره را زدایید

بر آن بال ملائک را گشایید

به اشک دیدگان ره را بشویید

شمیم عشق را اینک ببویید

که می‌آید گلی از آسمان‌ها

که مستش می‌شود دل‌ها و جان‌ها

ولادت باب‌الحوائج امام موسی کاظم مبارک

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موسای عیسوی دم، هفتم امام شیعه

از کاظم غیظ افزود بر احترام شیعه

آید شمیم جنت زد بر مشام شیعه

گشتند زان شه دین، شاهان غلام شیعه

ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد

..........

آئینه را به نور تماشا، تبسمی

ای جلوه‌ی نماز، که خورشید هفتمی

سر می‌زند ز مشرق نامت، سپیده گاه!

عرش خدای را به تکلم، تجسمی!

ولادت باب‌الحوائج امام موسی کاظم (ع) مبارک

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بزم ما را باز آمد عالم آرایی دگر

کز قدومش بزم ما گردیده سینایی دگر

قرن‌ها بگذشته از موسی و شرح رود نیل

آمده اینک به فتح نیل موسایی دگر

ولادت باب‌الحوائج امام موسی کاظم (ع) مبارک

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ذکر تسبیح شما را عاشقان گم کرده‌اند

بین تقویم زمان هم نامتان گم کرده‌اند

ای تو موسای کلیم آل زهرا عفو کن

روز میلاد تو را هم شیعیان گم کرده‌اند

ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد

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